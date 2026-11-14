Οι «Τούτες Ένει» επιστρέφουν στο Downtown Live με την Ελένη Σιδερά

Κι επειδή η παρέα έδεσε, αποφάσισαν να το ξανακάνουν! Μόνο που αυτή τη φορά, τα πράγματα ξεφεύγουν λίγο περισσότερο!

Η Άννα Χρυσάνθου, η Άντρεα Μαύρου και η Νωαίνα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με τις «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ», με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα σε ποπ, ροκ και έντεχνους ρυθμούς, ανατρεπτικές διασκευές, αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΡΕΙΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΕΣ... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΕΡΑ!

Η μία και μοναδική, ασταμάτητη Ελένη Σιδερά εισβάλλει στην παρέα για μια βραδιά που προβλέπεται εκρηκτική! Με το αστείρευτο χιούμορ, την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της, έρχεται να ανακατέψει ακόμη περισσότερο την τράπουλα. Γιατί όταν οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» συναντούν την Ελένη Σιδερά, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί επί σκηνής. Ούτε οι ίδιες!

Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις ξεχωριστές αφετηρίες και μία κοινή ανάγκη: να συναντηθούν επί σκηνής, να πειραματιστούν, να μοιραστούν και, κυρίως, να περάσουν καλά μαζί με τον κόσμο.

Από τραγούδια που μας μεγάλωσαν μέχρι σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις, από την προσωπική τους δισκογραφία μέχρι κομμάτια που κανείς δεν περιμένει να ακούσει έτσι, οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» μπλέκουν μουσικά είδη, διαθέσεις και ιστορίες, χωρίς ταμπέλες και χωρίς πολλά «πρέπει».

Μαζί τους, μια μπάντα που ξέρει να ακολουθεί τις ανατροπές, να αυτοσχεδιάζει και να δίνει τον δικό της χαρακτήρα σε κάθε τραγούδι.

Γιατί τελικά, οι «ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» είναι μια συνάντηση ανθρώπων, μια παρέα που μεγαλώνει, μια αφορμή να τραγουδήσουμε δυνατά, να γελάσουμε και να θυμηθούμε πόσο ωραίο είναι να μοιραζόμαστε τη μουσική.

«Τράβα καρέκλα, φέρ' τζαι την παρέα σου, τζαι με την Ελένη μαζί μας... ο Θεός βοηθός!»

Επί σκηνής

Ιούλιος Γεωργακόπουλος: Κρουστά / Τύμπανα / Ενορχηστρώσεις

Ελίνα Γεωργίου: Κλαρίνο

Χαράλαμπος Ηρακλέους: Mπάσο

Νίκος Παντέχης: Πλήκτρα

​Πληροφορίες

Παράσταση: «Τούτες Ένει» με την Ελένη Σιδερά

Πότε: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Πού: Downtown Live

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Έναρξη: 21:15

Είσοδος: €10

Εισιτήρια: Στην είσοδο του χώρου

Κρατήσεις: 99810011