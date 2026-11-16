Δύο εορταστικές συναυλίες για τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου διοργανώνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με εμφανίσεις στη Λευκωσία στις 19 Νοεμβρίου και στη Λεμεσό στις 20 Νοεμβρίου. Σολίστ θα είναι η βιολονίστρια Diana Tishchenko, ενώ τη διεύθυνση θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας, Μύρων Μιχαηλίδης.

Όπως αναφέρει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η Tishchenko είναι γνωστή για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της φωνή, τον λαμπερό ήχο και το βάθος των ερμηνειών της. Έχει κερδίσει το 1ο Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνισμού Long-Thibaud-Crespin στο Παρίσι και έχει τιμηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας με τον τίτλο Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, για την προσφορά της στις τέχνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Adagio για έγχορδα και το Κοντσέρτο για βιολί του Samuel Barber, καθώς και τη Συμφωνία αρ. 5 του Tchaikovsky.

Το Adagio για έγχορδα του Barber, σύμφωνα με την Ορχήστρα, θεωρείται συχνά ένα από τα πιο θλιμμένα και συγκλονιστικά έργα που έχουν γραφτεί, ενώ έχει γίνει διαχρονικό σύμβολο συλλογικής μνήμης και παρηγοριάς.

Το Κοντσέρτο για βιολί συνδυάζει λυρική κομψότητα και δεξιοτεχνία. Οι δύο πρώτες κινήσεις ξεχωρίζουν για τη ζεστασιά, την τρυφερότητα και τη στοχαστική ομορφιά τους, ενώ το φινάλε αναπτύσσεται με ακατάπαυστη ενέργεια και φέρνει τον σολίστ στο επίκεντρο μιας απαιτητικής δεξιοτεχνικής δοκιμασίας.

Η Συμφωνία αρ. 5 του Tchaikovsky συγκαταλέγεται, κατά την Ορχήστρα, στα επιβλητικότερα και πιο συναισθηματικά φορτισμένα έργα του συνθέτη. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της «μοίρας» ενοποιεί τη συμφωνία, η οποία ακολουθεί μια δραματική διαδρομή από το σκοτάδι προς το φως και καταλήγει σε έναν θριαμβευτικό και πανίσχυρο επίλογο.

Η συναυλία στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, η Ορχήστρα θα εμφανιστεί στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Και οι δύο συναυλίες αρχίζουν στις 20:30.

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ