Τη λιγότερο γνωστή σχέση σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού πνευματικού κόσμου με την ιατρική επιστήμη εξετάζει η 35η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη, με θέμα «Λόγιοι Έλληνες ιατροί (15ος–19ος αιώνας)», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, στη Λευκωσία.

Τη διάλεξη θα δώσει ο δρ Γεώργιος Λαγανάς, νευρολόγος, ψυχίατρος και φιλόλογος, ενώ τη διοργάνωση αναλαμβάνουν το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και η Λεβέντειος Πινακοθήκη.

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρίσκονται Έλληνες λόγιοι που έζησαν και έδρασαν από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα και απέκτησαν ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη συμβολή τους στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες ή στην πολιτική. Πρόκειται για προσωπικότητες που είχαν σπουδάσει ιατρική και διακριθεί ως ιατροί, μια πτυχή της διαδρομής τους η οποία με την πάροδο του χρόνου επισκιάστηκε από το υπόλοιπο έργο τους.

Η διάλεξη επιχειρεί να αναδείξει αυτή τη λιγότερο γνωστή πλευρά της δραστηριότητάς τους, εξετάζοντας την ιατρική τους παιδεία παράλληλα με την ευρύτερη πνευματική και δημιουργική τους παρουσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι συγκεκριμένοι λόγιοι απέκτησαν τις γνώσεις τους, σε εποχές κατά τις οποίες η πρόσβαση στη μόρφωση και στην επιστημονική εκπαίδευση ήταν πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με σήμερα.

Ο Γεώργιος Λαγανάς και η συλλεκτική του δραστηριότητα

Ο δρ Γεώργιος Λαγανάς είναι απόστρατος στρατιωτικός ιατρός, νευρολόγος, ψυχίατρος και φιλόλογος. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε στην Κύπρο και διετέλεσε Διευθυντής Υγειονομικού της Εθνικής Φρουράς τη δεκαετία του 1980.

Παράλληλα με την ιατρική του πορεία, ανέπτυξε ενδιαφέρον για τη φιλολογία, την ιστορία και τη συλλογή παλαιών βιβλίων.

Μαζί με τη σύζυγό του, Μαρκησία Λαγανά, επίσης ιατρό, συγκρότησαν επί σειρά ετών συλλογή παλαιών και σπάνιων βιβλίων και τεκμηρίων, την οποία δώρισαν το 2021 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το 2026 το ζεύγος Λαγανά συνήψε συμφωνία με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για τη μελλοντική δωρεά της συλλογής έργων τέχνης που έχει δημιουργήσει και η οποία περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, σχέδια και χαρακτικά.

Παρουσίαση νέας έκδοσης για τη Συλλογή Λαγανά

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης η νέα έκδοση της Λεβεντείου Πινακοθήκης με τίτλο «Συλλογή Έργων Τέχνης Γεωργίου και Μαρκησίας Λαγανά – Μια δωρεά στη Λεβέντειο Πινακοθήκη».

Η έκδοση παρουσιάζει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που περιλαμβάνονται στη συλλογή του ζεύγους, αναδεικνύοντας παράλληλα την απόφασή τους να προχωρήσουν στη μελλοντική δωρεά της στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη αποτελεί θεσμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι οποίες έχουν αφιερωθεί στη μνήμη του από το 2002.

Πληροφορίες

Εκδήλωση: 35η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη

Θέμα: «Λόγιοι Έλληνες ιατροί (15ος–19ος αιώνας)»

Ομιλητής: Δρ Γεώργιος Λαγανάς

Πότε: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30

Πού: Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, Λευκωσία

Γλώσσα: Ελληνική

Κρατήσεις: Απαραίτητες έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Τηλέφωνο: 22 668838

Email: rsvp@leventisgallery.org

*Οι πόρτες θα κλείσουν στις 19:40. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση του κοινού*