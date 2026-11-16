Εμπνευσμένη από την προφορική παράδοση της Κύπρου, η γυναικεία κυπριακή χορωδία Amalgamation παρουσιάζει την παράσταση «Εις τον Αέραν».

Πρόκειται για μια ζωντανή πολυφωνική μουσική εμπειρία χωρίς μουσικά όργανα, που προσομοιάζει σε μια μορφή συλλογικής ανάτασης. Μέσα από τις γυναικείες φωνές των 30 μελών της χορωδίας, τα τραγούδια γίνονται ψίθυρος, οικουμενική προσευχή, ένας κοινός απόηχος, μια ενιαία αναπνοή.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελείται από μια επιμελημένη επιλογή αγαπημένων παραδοσιακών κυπριακών τραγουδιών, μαζί με πρωτότυπες συνθέσεις που αντλούν από την κυπριακή μουσική παράδοση.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση χορωδίας: Βασιλική Αναστασίου[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]

Πληροφορίες:

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 29 Νοεμβρίου στο (Παλιό) Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036 Λεμεσός.

Παράσταση Α’ | 16:30 (sold out)

Παράσταση Β’ | 18:15

Οι πόρτες ανοίγουν μισή ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας.

Εισιτήρια: https://ticketaki.com/events/3-breathborne