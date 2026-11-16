Τη σχέση ανάμεσα στον χορό και τη φωτογραφία εξερευνά η ομαδική έκθεση «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας», που παρουσιάζεται στη Lumière Contemporary Art Gallery στη Λεμεσό, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο αιώνων από τις πρώτες απόπειρες μόνιμης αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσω της φωτογραφίας.

Η ιστορία της φωτογραφίας συνδέεται με τον Γάλλο εφευρέτη Νικηφόρο Νιέπς, ο οποίος πριν από περίπου 200 χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πρώτες μόνιμες φωτογραφικές εικόνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέλιξη ενός μέσου που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Από τις πρώτες φωτογραφικές τεχνικές μέχρι τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η φωτογραφία εξελίχθηκε σε μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, ιστορικής καταγραφής και διατήρησης της συλλογικής μνήμης.

Φωτογραφία: Ρίκκος Ευαγγέλου

Η κίνηση συναντά την ακινησία

Με κεντρικό θέμα τον χορό, η έκθεση «DANCE» εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση και την ακινησία, στο ανθρώπινο σώμα και τον χώρο, καθώς και στον χρόνο και τη φωτογραφική στιγμή.

Η διοργάνωση προέκυψε μέσα από διεθνή ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής (Open Call) και συγκεντρώνει έργα φωτογράφων από την Κύπρο και το εξωτερικό, ανάμεσά τους και διεθνώς αναγνωρισμένους δημιουργούς. Μέσα από διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις, τεχνικές και προσωπικές ερμηνείες, οι συμμετέχοντες επιχειρούν να αποτυπώσουν την ενέργεια, την ένταση, την αρμονία και τη συγκίνηση της ανθρώπινης κίνησης.

Ο χορός, ως μορφή έκφρασης που υπερβαίνει γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα, συναντά τη φωτογραφία, ένα μέσο που έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιεί το εφήμερο και να διατηρεί μια στιγμή στον χρόνο.Η συνάντηση των δύο τεχνών δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, την κίνηση και τη σιωπή, αναδεικνύοντας διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο φωτογραφικής παρατήρησης και δημιουργίας.

Παράλληλα, η έκθεση αποτελεί μια αναδρομική αναφορά στη διαδρομή της φωτογραφίας ως καλλιτεχνικού μέσου, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στην αφήγηση ιστοριών, την έκφραση συναισθημάτων και την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Φωτογραφία: Χριστίνα Δράκος

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30

Διάρκεια: 19 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Lumière Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

Διοργάνωση: Lumière Contemporary Art Gallery

Σε συνεργασία με: Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου