Την ατομική έκθεση του Παναγιώτη Ανδρέου, με τίτλο «On Dissonance and Proximity», παρουσιάζει η Art Seen στη Λευκωσία, με εγκαίνια την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00. Η έκθεση, σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη, θα διαρκέσει έως τις 13 Ιανουαρίου 2027.

Με αφετηρία τον οικιακό χώρο και τα αντικείμενα της καθημερινότητας, ο Ανδρέου προσεγγίζει το σπίτι ως ένα μεταβαλλόμενο αρχείο μνήμης και προσωπικών εμπειριών. Αντικείμενα, διακοσμητικά μοτίβα και στοιχεία φωτισμού αποκτούν νέες μορφές και λειτουργίες, αναδεικνύοντας τις λεπτές εντάσεις ανάμεσα στην οικειότητα και την απόσταση, την αναγνώριση και την αποξένωση.

Το οικείο αποκτά μια διαφορετική παρουσία

Μέσα από τη γλυπτική, τα κινητικά έργα, τις μονοτυπίες και το βίντεο, ο καλλιτέχνης ανασυνθέτει γνώριμα στοιχεία του οικιακού περιβάλλοντος, μετατρέποντάς τα σε θραύσματα μνήμης.

Οι μετατοπίσεις στην ύλη, τη μορφή και την κίνηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εικαστικής του προσέγγισης, μέσα από την οποία εξετάζει τα ίχνη της βιωμένης εμπειρίας και την εύθραυστη σχέση ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία. Η έκθεση προσκαλεί το κοινό να επανεξετάσει τη σχέση του με τους χώρους και τα αντικείμενα που συνθέτουν την καθημερινότητά του, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το γνώριμο μπορεί να αποκτήσει μια απροσδόκητη, ακόμη και ανοίκεια, διάσταση.

Την έκθεση συνοδεύουν κείμενα του καλλιτέχνη Paolo Canevari και της επιμελήτριας Ευαγορίας Δαπόλα.

«Penombra», 2026

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Παναγιώτης Ανδρέου γεννήθηκε το 1997 και ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Σπούδασε Ζωγραφική και Γλυπτική στην Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» στην Περούτζια της Ιταλίας, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και την Ιταλία, μεταξύ των οποίων οι «The Dreams Factory» (Λευκωσία, 2023), «Translate Like a Knife» (Τρέβι, 2022) και «FOS» (Κιούζι, 2019). Έχει επίσης συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC), η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή και η Art Seen Contemporary.

Το 2026 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών «In Praise of Shadows» στο NiMAC, ενώ το 2023 συμμετείχε σε πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στη Σαρδηνία.

Έχει διακριθεί με το Πρώτο Βραβείο Χαρακτικής στον διαγωνισμό Telemachos Kanthos Fine Arts Competition το 2022 και το Δεύτερο Βραβείο Χαρακτικής το 2020.

Έργα του περιλαμβάνονται στη συλλογή της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Παράλληλα με την εικαστική του πρακτική, δραστηριοποιείται στη σκηνογραφία και την εκπαίδευση.

«The Ones Who Stay and the Onew Who Leave», 2026

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου 2026 – 13 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Art Seen, Λευκωσία

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 16:00–19:00, Σάββατο 11:00–13:00 ή κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες: 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org