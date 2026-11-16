Έργα σχεδόν 40 καλλιτεχνών και σχεδιαστών από ολόκληρη την Κύπρο συγκεντρώνει η δεύτερη διοργάνωση του Antidote pop-up shop, που εγκαινιάζεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο EMAA Arts Centre, στην περιοχή Γενίσεχιρ/Νεάπολη της Λευκωσίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ευρωμεσογειακή Ένωση Τεχνών (European-Mediterranean Arts Association – EMAA) και θα διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου, συνδυάζοντας την παρουσίαση και πώληση έργων με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, συναντήσεις καλλιτεχνών, stand-up comedy, περφόρμανς και δημιουργία μικρών τατουάζ.

Το pop-up shop αποτελεί τον τέταρτο σταθμό του προγράμματος «Antidote» της EMAA, το οποίο συνεχίζεται έως τον Μάρτιο του 2027 και επικεντρώνεται στις συνθήκες που μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν την καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο.

Η Ευρωμεσογειακή Ένωση Τεχνών (European-Mediterranean Art Association – EMAA) είναι ένας καλλιτεχνικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 από ομάδα καλλιτεχνών και φιλότεχνων, με στόχο την καλλιέργεια και ενίσχυση της καλλιτεχνικής συνείδησης στην κοινωνία.

Στιγμιότυπο από την πρώτη διοργάνωση του Antidote pop-up shop, 2025.

Ένας χώρος συνάντησης και καλλιτεχνικής ανταλλαγής

Το πρόγραμμα «Antidote» διερευνά τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες μπορούν να διατηρήσουν τη δημιουργική τους δραστηριότητα μέσα στις πιέσεις και τις αβεβαιότητες της πολιτιστικής ζωής του νησιού.

Μέσα από διαδοχικές συναντήσεις, επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, το pop-up shop λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος παρουσίασης και πώλησης έργων, αλλά και ως σημείο συνάντησης.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δουλειά των συμμετεχόντων, να αγοράσουν έργα στηρίζοντας άμεσα τους δημιουργούς και να συνομιλήσουν μαζί τους για τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές και διαδικασίες.

Το κτίριο της Ευρωμεσογειακής Ένωσης Τεχνών (European-Mediterranean Art Association – EMAA)

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 18:00 | Εγκαίνια

Η διοργάνωση ανοίγει με ζωντανό ηλεκτρονικό αυτοσχεδιασμό από τους İnal Bilsel, Naz Atun, Öktem Emre και Ulaş Öğüç. Φαγητό από το Nao’s Kitchen και μπαρ από το Mağusa Kale Pasajı.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 16:00–18:00 | Συνάντηση καλλιτεχνών

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες συναντιούνται για να συζητήσουν τις πρακτικές και τις δημιουργικές τους διαδικασίες. Η συνάντηση είναι ανοικτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 19:30–21:30 | Stand-up Comedy

Παράσταση από την ομάδα Çizgi Comedy Society, με τους Ezgi Bertiz, Nur Tandoğdu και Meryem Tarkan. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα τουρκικά.

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 19:30–21:30 | Ζωντανή μουσική

Μουσική εμφάνιση της Cemre Arca.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 19:30–21:30 | Περφόρμανς

Παρουσίαση του «Confuzzling», ενός συμμετοχικού παιχνιδιού περφόρμανς της Aycan Garip.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 14:00–20:00 | Flash Tattoo

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται με μια εκδήλωση δημιουργίας μικρών τατουάζ από καλλιτέχνες τατουάζ της Κύπρου, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες

Antidot Pop-up Shop – 2η έκδοση

Εγκαίνια: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: EMAA Arts Centre, Belediye Sokak 1, Γενίσεχιρ/Νεάπολη, Λευκωσία

Ωράριο: Ο χώρος θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, τις ημέρες των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Το γενικό ωράριο είναι 16:00–21:30, με διαφοροποιήσεις κατά την ημέρα των εγκαινίων και την τελευταία ημέρα.

Επικοινωνία: emaa.cyp@gmail.com