Με κεντρική ιδέα ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και παιγνιώδης, το Toyful Music Festival επιστρέφει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στο RAW Πολιτιστικό Αναψυκτήριο στα Λατσιά, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά σύγχρονου ήχου, πειραματισμού και ανατροπής των καθιερωμένων συναυλιακών συμβάσεων.

Το φεστιβάλ, το οποίο έχει λάβει τη διεθνή σφραγίδα ποιότητας EFFE Label «Remarkable Arts Festival» από την Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ (EFA), τοποθετεί το παιχνίδι στο επίκεντρο της μουσικής δημιουργίας, εξερευνώντας νέους τρόπους σύνθεσης, εκτέλεσης και επικοινωνίας με το κοινό.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει την παγκόσμια πρώτη εκτέλεση πέντε νέων έργων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Nicosia Ludic Lab 2026, ενός διεθνούς προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας διάρκειας ενός μήνα, που διοργανώνει ο οργανισμός Atheras – Peoples & Cultures με τη στήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Culture Moves Europe.

Για τέσσερις εβδομάδες, πέντε ανερχόμενοι συνθέτες από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετείχαν σε μια διαδικασία εντατικής καλλιτεχνικής έρευνας και συνεργασίας με το Toyful Music Festival Ensemble στη Λευκωσία.

Πρόκειται για τη Δανάη Μπελοσίνωφ (Ελλάδα/Βουλγαρία, με έδρα το Άμστερνταμ), τον Γιώργο Μπίζιο (Κύπρος), τη Vlada Lysenko (Ουκρανία, με έδρα τη Βιέννη), τον Sean Quinn (Αυστραλία, με έδρα το Βερολίνο) και την Elizabete Beāte Rudzinska (Λετονία, με έδρα το Άμστερνταμ).

Αφετηρία της δημιουργικής τους διαδικασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη μουσική και το παιχνίδι. Καθημερινά αντικείμενα, μουσικά παιχνίδια, πειραματικές τεχνικές και διαφορετικές μορφές μουσικής σημειογραφίας χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία σύνθεσης, ανοίγοντας νέους δρόμους ανάμεσα στον οργανωμένο ήχο και τον αυτοσχεδιασμό.

Τα πέντε έργα που προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Από τα μικροσκοπικά κυκλώματα στις απρόβλεπτες ηχητικές διαδρομές

Η βραδιά θα αρχίσει στις 20:00 με το Micromachines, μια ζωντανή σόλο ηχητική περφόρμανς του Κύπριου οπτικοακουστικού καλλιτέχνη και σχεδιαστή ήχου Παναγιώτη Μηνά. Χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά ηλεκτρονικά όργανα, αυτοσχέδια κυκλώματα και μικρές συσκευές παραγωγής ήχου, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ηχητικά τοπία που κινούνται πέρα από τις συμβατικές μορφές μουσικής εκτέλεσης.

Στη συνέχεια, τη σκηνή αναλαμβάνει το Toyful Music Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Άντη Σκορδή, για την παρουσίαση των πέντε νέων συνθέσεων. Το σύνολο απαρτίζεται από τους Γιώργο Γεωργίου στο κλαρινέτο, Νατάσα Χατζηανδρέου στα κρουστά, Ηρώ Μενέγου στο πιάνο, Ανδρέα Θεοχάρους στην τούμπα και το τρομπόνι και Δημήτρη Γιασεμίδη στο φλάουτο και το τρομπόνι. Οι μουσικοί θα εναλλάσσουν τα κλασικά τους όργανα με μουσικά παιχνίδια και καθημερινά αντικείμενα, εξερευνώντας διαφορετικές μορφές εκτέλεσης μέσα από γραφικές παρτιτούρες, παρτιτούρες δράσης και αυτοσχεδιαστικές πρακτικές.

Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στον ανάλαφρο πειραματισμό και σε πιο σκοτεινά, απρόβλεπτα ηχητικά τοπία, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού ως δημιουργικής διαδικασίας.

Το κοινό μπαίνει στο παιχνίδι

Η μουσική εμπειρία δεν ολοκληρώνεται με την τελευταία συναυλία. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί με ένα ανοιχτό Toyful Jam, στο οποίο το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά. Οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους μουσικά παιχνίδια ή οποιοδήποτε ασυνήθιστο αντικείμενο παράγει ήχο και να συμμετάσχουν σε έναν συλλογικό αυτοσχεδιασμό. Με αυτόν τον τρόπο, το Toyful Music Festival επιχειρεί να περιορίσει την απόσταση ανάμεσα στους μουσικούς και τους ακροατές, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια κοινή εμπειρία εξερεύνησης και δημιουργίας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης υπογράφουν ο Άντης Σκορδής και η Ηρώ Μενέγου.

Πληροφορίες

Πότε: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Πού: RAW Πολιτιστικό Αναψυκτήριο (RAW Cultural Canteen), Ήρας 8, Λατσιά, Λευκωσία

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30. Έναρξη συναυλιών στις 20:00.

Εισιτήρια: €10 μέσω louvanarecords.com/raw

Διοργάνωση: Atheras – Peoples & Cultures

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Άντης Σκορδής, Ηρώ Μενέγου

Υποστηρικτές: Μουσική Ακαδημία ARTE, Culture Moves Europe

Πληροφορίες: atheras.eu | info@atheras.eu | Instagram: @toyful_mf