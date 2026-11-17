Η τέχνη της προφορικής αφήγησης συναντά τη λογοτεχνία και τον κόσμο των παραμυθιών μέσα από δύο εκδηλώσεις με την Εύη Γεροκώστα, τις οποίες διοργανώνει το Τεχνοδρόμιο στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού.

Η αφηγήτρια, μεταφράστρια και συγγραφέας θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού (Limassol International Book Fair), παρουσιάζοντας μια παράσταση αφήγησης για παιδιά, νέους και ενήλικες, καθώς και ένα εργαστήρι που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 15:45, στην Παιδική και Νεανική Σκηνή της Έκθεσης, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, θα παρουσιάσει την αφήγηση «Τα φρικιά ξέρουν να αγαπούν».

Με αφετηρία την ιστορία της Πεντάμορφης και του Τέρατος, η Εύη Γεροκώστα προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στη σκοτεινή λιμνοθάλασσα της Βενετίας, αναζητώντας την ιστορία που κρύβεται πίσω από το γνωστό παραμύθι. Μια αφήγηση που επιστρέφει σε έναν παλιό μύθο και επιχειρεί να φωτίσει τις λιγότερο γνωστές πλευρές του.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 20:00, θα πραγματοποιηθεί στη Σκηνή 5, στο Ξυδάδικο, το εργαστήρι «Παραμύθια με μυρωδιά χαρτιού – Η λογοτεχνία μέσα από την αφήγηση».

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες και επικεντρώνεται στη σχέση της λογοτεχνίας με την προφορική αφήγηση, διερευνώντας τη μετάβαση από τον γραπτό στον προφορικό λόγο και τις εκφραστικές δυνατότητες της αφηγηματικής τέχνης.

Οι δύο εκδηλώσεις αποτελούν μέρος του 13ου Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού, το κυρίως πρόγραμμα του οποίου θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες

Πότε: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, 15:45–16:45

Πού: Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Σκηνή 2 – Παιδική και Νεανική

Για παιδιά, νέους και ενήλικες.

«Παραμύθια με μυρωδιά χαρτιού – Η λογοτεχνία μέσα από την αφήγηση»

Πότε: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, 18:00–20:00

Πού: Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, Σκηνή 5 – Ξυδάδικο

Εργαστήρι για ενήλικες.

Διοργάνωση: Τεχνοδρόμιο, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού.