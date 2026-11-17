Με την παρουσίαση τριών νέων θεατρικών έργων συνεχίζεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, ο «Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων… της Αλεξίας», μια δράση αφιερωμένη στη μνήμη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, που δίνει βήμα σε νέους συγγραφείς και φέρνει πρωτότυπα θεατρικά κείμενα σε επαφή με το κοινό.

Ο τρίτος μαραθώνιος περιλαμβάνει τα έργα «Άλφα στερητικό» της Γεωργίας Μανούχου, «Ό,τι χάθηκε» της Ελένης Αριστείδου και «Τζείνες τζιαι ο δαίμων της πορνείας» της Μαρίας Δίπλαρου. Τα κείμενα παρουσιάζονται για πρώτη φορά μέσα από αναγνώσεις επαγγελματιών ηθοποιών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νεοκλή Νεοκλέους.

Η δράση αποτελεί την κορύφωση του πολυμηνιαίου εργαστηρίου θεατρικής γραφής «[Δεν είναι μόνο] Λόγια στο χαρτί», που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2024-2025, υπό τη δραματουργική καθοδήγηση της αείμνηστης Αλεξίας Παπαλαζάρου, με τη συνεισφορά του συγγραφέα Μιχάλη Παπαδόπουλου και τη γενική επιμέλεια της Μαρίνας Μαλένη.

Στόχος του μαραθωνίου είναι να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα σε νέους συγγραφείς, επαγγελματίες του θεάτρου και θεατές, αναδεικνύοντας διαφορετικές θεματικές και σύγχρονους προβληματισμούς.

Τρία έργα, διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας

Το «Άλφα στερητικό» της Γεωργίας Μανούχου, διάρκειας 70 λεπτών, εστιάζει στις συνέπειες του πολέμου του 1974 στην Κύπρο μέσα από τις ιστορίες δύο ανθρώπων διαφορετικών γενεών.

Ο Μιχάλης έζησε τον πόλεμο ως στρατιώτης και στη συνέχεια ως πρόσφυγας, ενώ η Αντωνία, που γεννήθηκε επτά μήνες μετά την εισβολή, μεγάλωσε με την απουσία του αγνοούμενου πατέρα της. Οι προσωπικές τους αφηγήσεις συναντιούνται στο κοινό τραύμα του πολέμου, φωτίζοντας τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες η απώλεια μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Στο «Ό,τι χάθηκε» της Ελένης Αριστείδου, διάρκειας 60 λεπτών, η δράση μεταφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τζακ, ένας Άγγλος στρατιώτης, πληροφορείται ότι ο μικρότερος αδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά και εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης επιχείρησης. Μαζί με τον Μαρκ, με τον οποίο διατηρεί κρυφή ερωτική σχέση, ξεκινά να τον αναζητήσει.

Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, ο Τζακ έρχεται αντιμέτωπος με τις ενοχές του, τις τραυματικές μνήμες και τους εφιάλτες του πολέμου, σε μια ιστορία όπου η πολεμική φρίκη αποκτά και υπερφυσικές διαστάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει σκηνές εμπόλεμης βίας και αναφορές σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η τρίτη ανάγνωση, «Τζείνες τζιαι ο δαίμων της πορνείας» της Μαρίας Δίπλαρου, διάρκειας 45 λεπτών, αντλεί έμπνευση από τη μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου.

Δύο ποιητάρισσες αφηγούνται στην κυπριακή διάλεκτο, με έμμετρο και σατιρικό τρόπο, γεγονότα από την αυλή των Λουζινιανών. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο βασιλιάς Πέτρος Α΄, η βασίλισσα Ελεονώρα και η Ιωάννα, μέσα από μια ιστορία απιστίας, εκδίκησης και συγκρούσεων εξουσίας.

Με αφετηρία τα γεγονότα της μεσαιωνικής αυλής, το έργο σχολιάζει τις έμφυλες ανισότητες και τις διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την απιστία, αναζητώντας συνδέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Οι ηθοποιοί και η συνέχεια του μαραθωνίου

Στις αναγνώσεις συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Σωτήρης Μεστάνας, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς και Αντωνία Χαραλάμπους.

Ανάμεσα στις παρουσιάσεις θα μεσολαβούν διαστήματα 20 λεπτών για συζήτηση με το κοινό και σύντομο διάλειμμα.

Ο «Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων… της Αλεξίας» περιλαμβάνει συνολικά 12 νέα θεατρικά έργα, ενώ η τέταρτη και τελευταία συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη διαδικτυακή προκράτηση.

Πληροφορίες και κρατήσεις: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, τηλ. 77 77 27 17, www.thoc.org.cy