Με 46 ξένους προσκεκλημένους από 11 χώρες και νέες δράσεις, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ζωντανό σημείο συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, στη Λεμεσό.

Οι διοργανωτές Χάρης Ιωαννίδης, Άννα Ιωαννίδου και Χρήστος Μιχάλαρος ανέφεραν σε συνέντευξή τους στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η Έκθεση έχει πλέον εδραιωθεί και έχει ενισχύσει τη θέση του βιβλίου στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Χάρης Ιωαννίδης σημείωσε ότι οι διοργανωτές συζητούν νέες ιδέες μετά από κάθε διοργάνωση, αλλά θεωρούν σημαντικότερο να εξελίσσουν όσα έχουν ήδη πετύχει παρά να επιδιώκουν την καινοτομία για την καινοτομία. Στόχος, όπως είπε, είναι να φέρουν περισσότερο κόσμο κοντά στο βιβλίο, ιδίως ανθρώπους που δεν έχουν την ανάγνωση στην καθημερινότητά τους, και να διευρύνουν τις θεματικές ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει κάτι που τον ενδιαφέρει ή τον συγκινεί.

Για πρώτη φορά, η Έκθεση ανοίγει στο κοινό από την Παρασκευή, με όλα τα περίπτερα και τις σκηνές εκδηλώσεων σε λειτουργία. Μέσω της δράσης Stories on Wheels συγκεντρώνονται βιβλία για επτά βιβλιοθήκες απομακρυσμένων κοινοτήτων, ενώ η διοργάνωση συμμετέχει στην ίδρυση του διεθνούς BookTech Collective, που συνδέει τον χώρο του βιβλίου με την τεχνολογία.

Στο συνέδριο θα φιλοξενηθούν 46 προσκεκλημένοι από 11 χώρες. «Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να έρθουν, να μιλήσουν και να φύγουν. Θέλουμε να δημιουργηθούν σχέσεις που θα κρατήσουν, συνεργασίες που θα συνεχιστούν και άνθρωποι που θα παραμείνουν φίλοι της Κύπρου και του κυπριακού βιβλίου», δήλωσε ο κ. Ιωαννίδης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Έκθεση θέλει να ενθαρρύνει τις επισκέψεις στα περίπτερα, τη γνωριμία με συγγραφείς και εκδότες και την αγορά βιβλίων, σημειώνοντας πως χωρίς υγιή αγορά δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό εκδοτικό οικοσύστημα. Στους στόχους περιλαμβάνονται επίσης η προβολή του κυπριακού βιβλίου στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και η διατήρηση του διαλόγου για το μέλλον του κλάδου και την ανάγκη μακροπρόθεσμης πολιτικής για το βιβλίο. Οι διοργανωτές προσδοκούν οι συνεργασίες που αρχίζουν στην Έκθεση να συνεχίζονται, κυπριακά βιβλία να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες και νέες πρωτοβουλίες να υλοποιούνται.

Η Άννα Ιωαννίδου ανέφερε ότι το βιβλίο, σε όλες τις μορφές του, παραμένει σημαντικό μέσο γνώσης, σκέψης, ψυχαγωγίας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες, είπε, μπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητές του και να δημιουργήσουν νέους τρόπους παραγωγής, διάδοσης και πρόσβασης στη γνώση, χωρίς να παραμερίζονται η κριτική σκέψη, η ανθρώπινη επαφή και η αξία της ανάγνωσης.

Περιέγραψε την Έκθεση ως κόμβο που φέρνει κοντά συγγραφείς, εκδότες, επαγγελματίες του βιβλίου, ακαδημαϊκούς και αναγνώστες, δημιουργώντας χώρο για συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στον χώρο του βιβλίου και των γραμμάτων. «Η πρόκληση δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στο βιβλίο και την τεχνολογία, αλλά να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος θα συνεχίσει να ενισχύει τον άνθρωπο, τη γνώση και τον πολιτισμό», είπε.

Ο Χρήστος Μιχάλαρος εκτίμησε ότι η Έκθεση έχει συμβάλει στη σχέση των Κυπρίων με το βιβλίο. Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, οι διοργανωτές άκουγαν συχνά ότι οι Κύπριοι δεν διαβάζουν και ότι το κυπριακό εκδοτικό πεδίο έχει περιορισμένες προοπτικές, εκτιμήσεις που, όπως είπε, διαψεύδονται κάθε χρόνο.

Πέρα από την αυξανόμενη προσέλευση, σημείωσε ότι άνθρωποι από διάφορες πόλεις δίνουν πλέον ραντεβού στην Έκθεση, ανακαλύπτουν βιβλία και συγγραφείς, φέρνουν τα παιδιά τους για να τους αγοράσουν βιβλία και αναζητούν τρόπους να διευρύνουν τον αναγνωστικό τους ορίζοντα. Πρόσθεσε ότι αποτελεί ικανοποίηση να ακούει κανείς επισκέπτες να λένε πως αφιερώνουν πλέον χρόνο στη ζωή τους για διάβασμα και όχι μόνο για σκρολάρισμα, σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές τάξεις.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση, αλλά και κίνητρο να συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Μιχάλαρος, αναφερόμενος στη δουλειά και στα αποτελέσματα της διοργάνωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ