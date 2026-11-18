Τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε το πέρασμα του χρόνου, πέρα από τη συμβατική μέτρησή του, διερευνά η Έλενα Αδάμου στη νέα ατομική της έκθεση με τίτλο «ΔS ≥ 0», που παρουσιάζεται στην The Edit Gallery στη Λεμεσό από τις 27 Νοεμβρίου 2026 έως τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Μέσα από κεντήματα και αντικείμενα, η εικαστικός εξετάζει τη σχέση του χρόνου με το σώμα, τη μνήμη και την καθημερινή επανάληψη. Στο επίκεντρο της δουλειάς της βρίσκονται οι μικρές, συχνά ανεπαίσθητες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας, αλλά και οι χειρονομίες μέσα από τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τη διάρκειά τους.

Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και στην έννοια του «βέλους του χρόνου», που περιγράφει την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσονται πολλές φυσικές μεταβολές.

Με αφετηρία αυτή την επιστημονική έννοια, η Αδάμου στρέφεται στην προσωπική εμπειρία του χρόνου και στον ρόλο της μνήμης. Η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε όσα έχουν αλλάξει, συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν, αποτελεί βασικό άξονα της εικαστικής της προσέγγισης.

Το κέντημα ως καταγραφή του χρόνου

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατέχει η σειρά κεντημένων έργων «Time-Counters», στην οποία η επαναλαμβανόμενη κίνηση της βελόνας μετατρέπεται σε έναν τρόπο καταγραφής του χρόνου.

Κάθε βελονιά προστίθεται στην προηγούμενη, δημιουργώντας ένα μοτίβο που αποτυπώνει όχι μόνο μια εικαστική σύνθεση, αλλά και τη διάρκεια της εργασίας που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή της.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Αδάμου συνδέει τον προσωπικό χρόνο της δημιουργίας με την ιστορία του κεντήματος ως πρακτικής που έχει συνδεθεί με τη γυναικεία εργασία. Η επανάληψη μιας χειρονομίας, την οποία έχουν ασκήσει γενιές γυναικών, αποκτά έτσι μια επιπλέον διάσταση, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειρωνακτική εργασία, τη μνήμη και την καλλιτεχνική παραγωγή.

Το συνοδευτικό κείμενο της έκθεσης υπογράφει η Δρ. Ίρις Πισσαρίδη.

Η εικαστικός

Η Έλενα Αδάμου γεννήθηκε το 1991 στη Λευκωσία, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti di Brera στο Μιλάνο και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον σχεδιασμό κοστουμιών.

Πριν επιστρέψει στην Κύπρο το 2021, εργάστηκε στο Μιλάνο ως εικαστικός και περφόρμερ, καθώς και ως τεχνικός στο εργαστήριο υφασμάτων της NABA.

Η καλλιτεχνική της πρακτική περιλαμβάνει το κέντημα, την εγκατάσταση και το βίντεο, με επίκεντρο τη σωματική εμπειρία του χρόνου και τη σχέση των προσωπικών αντικειμένων με την αίσθηση του ανήκειν.

Το 2026 παρουσίασε την πρώτη της ατομική έκθεση, «Iconographies; Tiny Resistance, Crevices and Other Creatures», στον ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο primopiano, στην επαρχία της Πεσκάρα στην Ιταλία.

Έργα της έχουν επίσης παρουσιαστεί στην έκθεση «Fluid Persistence» στο NiMAC στη Λευκωσία και στο περίπτερο της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας στη διεθνή μπιενάλε Révélations, στο Grand Palais στο Παρίσι.

Πληροφορίες

Έκθεση: «ΔS ≥ 0» της Έλενας Αδάμου

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 18:30–21:30

Διάρκεια: 27 Νοεμβρίου 2026 – 9 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: The Edit Gallery, Αγίας Ζώνης 1, Nicolaou Pentadromos Centre 23, Λεμεσός

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή, 15:00–19:00 και Σάββατο, 10:00–13:00

Πληροφορίες: 25 251710 | info@theeditgallery.com | theeditgallery.com