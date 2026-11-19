Πώς βιώνουμε, θυμόμαστε και επαναπροσδιορίζουμε τους τόπους στους οποίους ζούμε; Πέντε σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Αρμενία και το Ιράν προσεγγίζουν το ερώτημα αυτό μέσα από την ομαδική έκθεση «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes», η οποία παρουσιάζεται στη The Gallery 45, στη Λεμεσό, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2026, σε συνεργασία με τον Αντρόνικ Κατσιιάν (Andronik Kachiian) από το Hosq Foundation της Αρμενίας.

Ξεπερνώντας την παραδοσιακή απεικόνιση του τοπίου, η έκθεση προσεγγίζει το φυσικό και το αστικό περιβάλλον ως πεδία προσωπικής εμπειρίας, μνήμης και συναισθήματος. Μέσα από διαφορετικά εικαστικά μέσα, τα έργα αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι τόποι αντανακλούν όχι μόνο τον κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά και τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που συνδέουμε με αυτόν.

Πέντε εικαστικές προσεγγίσεις

Ο καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας Αρμέν Χακομπτζανιάν (Armen Hakobjanyan) εξερευνά τα ορεινά τοπία μέσα από ελαιογραφίες με έντονες υφές, δίνοντας έμφαση στην υλικότητα, την αφαίρεση και την αντίληψη. Η Αστγκίκ Πετροσιάν (Astghik Petrosyan), μέσα από κεραμικά γλυπτά με οργανικές μορφές, διερευνά τη σύνδεση της φύσης με τις παιδικές αναμνήσεις και την αισθητηριακή εμπειρία.

Η ζωγράφος Άιντα Ρουζμπαγιανί (Ayda Roozbayani) προσεγγίζει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, εστιάζοντας στη μοναχικότητα, την ενδοσκόπηση και το ανθρώπινο συναίσθημα, ενώ ο Ιμάν Εμπραχιμπούρ (Iman Ebrahimpour), μέσα από τα ζωηρόχρωμα, ονειρικά τοπία του, διερευνά τη φύση, τη φαντασία και τη διασύνδεση της ζωής με το σύμπαν.

Η φωτογράφος Μαριάμ Χαστού (Maryam Khastoo) στρέφει τον φακό της στην καθημερινή ζωή στο Ιράν, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας και μετανάστευσης μέσα από προσωπικές και οικείες απεικονίσεις ανθρώπων και τόπων.

Πληροφορίες

Land Written in Verse: Contemporary Landscapes

Διάρκεια: 22 Οκτωβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: The Gallery 45 [Αγίου Ανδρέου 45, Λεμεσός]

Περισσότερες πληροφορίες: thegallery45.com | info@thegallery45.com | Instagram: @thegallery_45