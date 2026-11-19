Τέσσερις διαφορετικές μορφές εικαστικής έκφρασης συναντώνται στην έκθεση με τίτλο «ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον» και υπότιτλο «Ένας ύμνος στην ομορφιά και την αγάπη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Μακεδονία» του ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία.

Ο Βάσος Κάττος, η Νικολέττα Κάττου και ο Βασίλης Κάττος παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού και καλλιτεχνικής μεταλλοτεχνίας, μέσα από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις.

Οι δημιουργοί

Ο Βάσος Κάττος γεννήθηκε στον Γερόλακκο τον Ιανουάριο του 1947. Σπούδασε με υποτροφία στην Ιταλία στον κλάδο της μηχανολογίας και εργάστηκε ως καθηγητής Μηχανολογίας στην Τεχνική Εκπαίδευση. Ασχολείται με τη ζωγραφική και τη γλυπτική από την ηλικία των δέκα ετών, έχοντας διαγράψει μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε σχεδόν επτά δεκαετίες.

Η κυπριακή ύπαιθρος, οι μύθοι, οι θρύλοι, η παράδοση και το τοπίο του νησιού αποτελούν βασικές θεματικές της ζωγραφικής του. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με το ψηφιδωτό, τη χαλκογραφία και την καλλιτεχνική μεταλλοτεχνία, ενώ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να δημιουργεί.

Η Νικολέττα Κάττου, με καταγωγή επίσης από τον κατεχόμενο Γερόλακκο, σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Μιλάνο, όπου παρακολούθησε και μαθήματα ψηφιδωτού και προοπτικού σχεδίου. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και ψηφιδωτού.

Στην καλλιτεχνική της πρακτική συνδυάζει διαφορετικές γνώσεις, υλικά και τεχνικές, έχοντας ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με τη χαλκογραφία, τη γλυπτική και τα ανάγλυφα. Σήμερα εργάζεται στον δικό της χώρο, όπου δημιουργεί και διδάσκει την τέχνη του ψηφιδωτού.

Η φύση, η γυναικεία ομορφιά, η ελευθερία και η ψυχική γαλήνη βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου της, με την καθημερινότητα, την ελληνιστική εποχή και την αναγεννησιακή τέχνη να αποτελούν πηγές έμπνευσης. Η πολυχρωμία και η αξιοποίηση διαφορετικών υλικών, όπως η πέτρα, χαρακτηρίζουν την εικαστική της προσέγγιση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Παύλος Φωτιάδης, ενώ μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί στο Ταμείο Ευημερίας της Σχολής Τυφλών.

Πληροφορίες

«ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον»

Εγκαίνια: Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, στις 19.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 20 και 21 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Γκαλερί ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, αίθουσα «Μακεδονία», Λευκωσία