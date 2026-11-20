Το HOMELAND (2026) είναι μια σύγχρονη παράσταση τσίρκου που εξερευνά την εμπειρία της ζωής σε ένα νησί που παραμένει διαιρεμένο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί κοινή πατρίδα.

Μέσα από ακροβατικά, θέατρο με μάσκες, αφήγηση ιστοριών και τελετουργικούς ρυθμούς κρουστών, η παράσταση αντλεί έμπνευση από τους μύθους και τις πολυεπίπεδες ιστορίες της Κύπρου, εξερευνώντας τη μνήμη, την ταυτότητα, τον αποκλεισμό και την αίσθηση του ανήκειν, ενώ παράλληλα οραματίζεται τις δυνατότητες ενός κοινού μέλλοντος.

Τρία πρόσωπα της Θεάς. Τρεις δυνάμεις της ύπαρξης. Μία κοινή πατρίδα.

Συντελεστές

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άντρια Σπύρου

Συνεργαζόμενη Σκηνοθέτιδα: Ναταλία Παναγιώτου

Κείμενο & Αφήγηση: Μελισσάνθη Ζάγκα

Δημιουργία Μασκών: Κατερίνα Ονουφρίου

Σχεδιασμός & Δημιουργία Κοστουμιών: Σταλιά Νικολάου

Κινηματογράφηση & Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση: Evren Maner

Μουσική: Ya Na Ma Na, Nama Dama, Evren Maner, Layne Redmond

Επί σκηνής:

Seren Buğa Önem (εναέρια ακροβατικά), Özkan Uygur (flow arts), Γαβριέλα Θωμά(ζογκλερικά), Doğa Uluçlar (χορός), Άννη Σοφοκλέους (κλόουν), Selsu Solman (χορός), Ιωάννα Ξυδά(εναέρια ακροβατικά), Μελίνα Χάσικου (ακροβατικά με ανάρτηση από τα μαλλιά), Άντρια Σπύρου (χορός), Marco Cepeda Cortés (μίμος) και Ιάνθη Σπαρσή(τελετουργικό κρουστό με πλαίσιο).

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:30 (οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00)

Χώρος: Rüstem Kitabevi, Λευκωσία

Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προεγγραφή.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://www.thirdspacecyprus.com/the-performance

Περισσότερες πληροφορίες: www.thirdspacecyprus.com

Η παράσταση αποτελεί δράση της Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, με την υποστήριξη του Σπιτιού της Συνεργασίας (Home for Cooperation), σε συνεργασία με το Metamorphê, με την υποστήριξη των Quantum Circus και Yasemin Collective.

Πραγματοποιείται με τη διευκόλυνση της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.