Περισσότερους από 45 καλλιτέχνες από την Κύπρο και περισσότερα από 100 πρωτότυπα έργα τέχνης συγκεντρώνει η δικοινοτική έκθεση «Heritage Reimagined: Art Inspired by the Shared Cultural Heritage of Cyprus», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στην Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, στη Λευκωσία.

Η έκθεση αντλεί έμπνευση από την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, αναδεικνύοντας μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις τον πλούτο της και τη δυνατότητα της τέχνης να φέρνει σε επαφή διαφορετικές οπτικές, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και να καλλιεργεί τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Σε δύο χώρους της Λευκωσίας

Μετά την παρουσίασή της στην Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, η έκθεση θα μεταφερθεί σε χώρο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δεύτερη παρουσίαση αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, σε συνεργασία με το The Art Studio Nicholas Panayi, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποίηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Πληροφορίες

«Heritage Reimagined: Art Inspired by the Shared Cultural Heritage of Cyprus»

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 19:00–21:00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 27 έως 30 Νοεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 28 έως 30 Νοεμβρίου, 11:00–13:00 και 16:00–21:00

Τοποθεσία: Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, Λευκωσία