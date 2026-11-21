Για τρεις τελευταίες παραστάσεις επιστρέφει στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53, στη Χρυσαλινιώτισσα, η θεατρική παράσταση «ALL OF IT», στις 25 και 30 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2026, με την Αντωνία Χαραλάμπους επί σκηνής.

Το έργο του Alistair McDowall ξεδιπλώνεται μέσα από έναν χείμαρρο σκέψεων και αναμνήσεων, διατρέχοντας διαφορετικά στάδια της ανθρώπινης ζωής: από την παιδική ηλικία και την ενηλικίωση μέχρι τη σεξουαλικότητα, τον γάμο, τη μητρότητα, την απώλεια και τον θάνατο.

Με χιούμορ, ειλικρίνεια και τρυφερότητα, η αφήγηση επιχειρεί να αποτυπώσει τις μικρές και μεγάλες στιγμές που συνθέτουν μια ζωή, αλλά και την αίσθηση του χρόνου που περνά, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις και εμπειρίες.

Τη μετάφραση, τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Ιόλη Καρολίδου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μαρίας Γεωργίου, η μουσική και ο σχεδιασμός ήχου της Χριστίνας Γεωργίου και ο σχεδιασμός βιντεοπροβολών του Γιώργου Αλεξάνδρου. Τις φωτογραφίες υπογράφει ο Νικόλας Λουκ και τη διεύθυνση παραγωγής έχει αναλάβει ο Στέλιος Θεοχάρους.

Πληροφορίες

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 25 και 30 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00, στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53, στη Χρυσαλινιώτισσα, Λευκωσία.

Εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 70001384.

Η παράσταση συστήνεται για άτομα άνω των 16 ετών.

Η παραγωγή πραγματοποιείται με τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.