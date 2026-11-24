Ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, που συνδυάζει τη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής με τη λάμψη και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της Βιέννης, παρουσιάζει τον Δεκέμβριο η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Με δύο ξεχωριστές παραγωγές και τέσσερις συναυλίες σε Πάφο, Λευκωσία και Λεμεσό, η Ορχήστρα προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι με αγαπημένες μελωδίες, εμβληματικά κινηματογραφικά θέματα, βαλς και πόλκες.

Κινηματογραφική μουσική με Nino Rota και Μάνο Χατζιδάκι

Η πρώτη παραγωγή, με τίτλο «Κινηματογραφική Μουσική», θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, στο Θέατρο Παλλάς, στην Πύλη Πάφου, στη Λευκωσία.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Γιάννη Πρωτοπαππά, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προσκαλεί το κοινό σε μια συναρπαστική κινηματογραφική διαδρομή, όπου οι διάσημες μελωδίες του Nino Rota συναντούν τη γοητευτική «Sweet Suite» του Νίκου Κυπουργού, μια ευφάνταστη μουσική σύνθεση βασισμένη σε αγαπημένα θέματα του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο αξέχαστος κινηματογραφικός κόσμος του Nino Rota ζωντανεύει μέσα από αριστουργηματικά αποσπάσματα της μουσικής του για ταινίες όπως «The Godfather», «Amarcord», «8½» και «A Time for Us». Πρόκειται για μουσική εξαιρετικής ομορφιάς και συναισθηματικής δύναμης, που εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό.

Γιάννης Πρωτοπαπάς

Η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι για ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές αποτελεί ένα πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, στο οποίο η μελωδική ευρηματικότητα και η βαθιά ποιητική του ματιά αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο τη δραματουργία.

Ο Νίκος Κυπουργός συνέθεσε το έργο «Sweet Suite» («Γλυκιά Σουίτα») ως μουσικό φόρο τιμής στον Μάνο Χατζιδάκι, επιλέγοντας θέματα από εννέα κινηματογραφικές ταινίες: «Ελλάς, η Χώρα των Ονείρων» (1961), «Blue» (1968), «The 300 Spartans» (1962), «Χαμένα Όνειρα» (1961), «Sweet Movie» (1974), «Ελεύθερη Κατάδυση» (1995), «Ποτέ την Κυριακή» (1960), «Το Ταξίδι του Μέλιτος» (1979) και «America-America» (1963).

Ο συνθέτης διατηρεί αυτούσιες τις μελωδίες, προσθέτοντας τη δική του δημιουργική σφραγίδα στη δομή, την αρμονία, την αντίστιξη, τον ρυθμό και την ενορχήστρωση.

Με πρωτοβουλία του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, η «Sweet Suite» κυκλοφόρησε σε δίσκο το 2009, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του ίδιου.

Πρόγραμμα συναυλιών

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, 20:30: Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Πάφος.

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 20:30: Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία.

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτοπαππάς.

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α: €25 / €18, Ζώνη Β: €20 / €15 (μειωμένο).

Προπώληση εισιτηρίων: cyso.interticket.com.

Υποστηρικτής: Δήμος Πάφου.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με άρωμα Βιέννης

Η δεύτερη παραγωγή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου μεταφέρει το κοινό στην εορταστική ατμόσφαιρα της Βιέννης, μέσα από αγαπημένα τραγούδια, βαλς, πόλκες, εμβατήρια και γκάλοπ των Johann Strauß I, Johann Strauß II, Joseph Strauß, Eduard Strauß και Robert Stolz.

Η χριστουγεννιάτικη συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία.Οι εξαίρετοι λυρικοί καλλιτέχνες Μαρίζα Αναστασιάδη, σοπράνο, και Dario Di Vietri, τενόρος, συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή, Μύρωνα Μιχαηλίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθάνατα τραγούδια του Robert Stolz, όπως «Δύο καρδιές σε ρυθμό βαλς» («Zwei Herzen im Dreivierteltakt»), «Τα δέντρα ανθίζουν ξανά στο Πράτερ» («Im Prater blühn wieder die Bäume») και «Η Βιέννη γίνεται πραγματικά όμορφη τη νύχτα» («Wien wird bei Nacht erst schön»).

Dario Di Vietri και Μαρίζα Αναστασιάδη

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας ζωντανεύει η μαγεία της Βιέννης, με λαμπερά αριστουργήματα όπως το διάσημο βαλς «Ο Ωραίος Γαλάζιος Δούναβης» («An der schönen blauen Donau») και η γρήγορη πόλκα «Χωρίς έγνοιες» («Ohne Sorgen!»).

Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έργα όπως η «Ανοιξιάτικη Παρέλαση» («Frühjahrsparade») και το «Βιεννέζικο Καφέ» («Wiener Café») του Robert Stolz, το γκάλοπ «Ανοίξτε τον δρόμο» («Bahn frei») του Eduard Strauß, το βαλς «Ήχοι των Σφαιρών» («Sphärenklänge») του Josef Strauß, καθώς και το «Περσικό Εμβατήριο» και την «Πόλκα της Φλυαρίας» («Tritsch-Tratsch-Polka») του Johann Strauß II.

Μια βραδιά γεμάτη κομψότητα, ρομαντισμό και εορταστικό πνεύμα, που αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία της βιεννέζικης μουσικής παράδοσης.

Πρόγραμμα συναυλιών

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, 20:30: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 20:30: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία.

Σολίστ: Μαρίζα Αναστασιάδη, σοπράνο, και Dario Di Vietri, τενόρος.

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης.

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α: €30 / €23, Ζώνη Β: €25 / €20.

Προπώληση εισιτηρίων: Για τη συναυλία στη Λεμεσό, μέσω της ιστοσελίδας rialto.com.cy και του Ταμείου του Θεάτρου Ριάλτο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–15:00, καθώς και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη. Για τη συναυλία στον Στρόβολο, μέσω της ιστοσελίδας cyso.interticket.com και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη.

Υποστηρικτής: Θέατρο Ριάλτο.

Εισιτήρια και πληροφορίες

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες, με την επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε ανέργους, λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Για τα άτομα με αναπηρία διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Η κράτηση δωρεάν θέσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cyso.org.cy, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συναυλία, με επισύναψη του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Πληροφορίες: 22 463144 | www.cyso.org.cy

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

www.cyso.org.cy | info@cyso.org.cy