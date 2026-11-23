Τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός καλλιτέχνη την ώρα που δημιουργεί;

Μετά την πρώτη sold out παρουσίασή του το καλοκαίρι του 2026, το «Ημερολόγιο Φρανκενστάιν» της Λένας Κιτσοπούλου επιστρέφει για τρεις μόνο παραστάσεις, στις 27 Νοεμβρίου, 5 και 6 Δεκεμβρίου, στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου.

Σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου, η παράσταση ακροβατεί ανάμεσα στο χιούμορ, το παράλογο, την προσωπική εξομολόγηση και την αγωνία της δημιουργίας.

Το ομώνυμο βιβλίο της Λένας Κιτσοπούλου, μια έκδοση ημερολογιακών σημειώσεων, σκίτσων και ζωγραφιών που δεν γράφτηκε ως αυτοτελές θεατρικό έργο, αποκτά για πρώτη φορά σκηνική υπόσταση στην Κύπρο, μέσα από μια πρωτότυπη δραματουργική προσέγγιση.

Με αφετηρία επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο, ο εσωτερικός κόσμος της δημιουργού διασπάται σε πέντε διαφορετικές γυναικείες φωνές. Πέντε παρουσίες που συνυπάρχουν, συγκρούονται, αμφισβητούν και διεκδικούν τον χώρο τους μέσα στο ίδιο μυαλό, μετατρέποντας την προσωπική γραφή σε συλλογική σκηνική εμπειρία.

Η δημιουργία, οι φόβοι και οι εσωτερικές συγκρούσεις

Σε έναν χώρο που θυμίζει ταυτόχρονα σπίτι και εσωτερικό τοπίο του μυαλού, η ίδια η διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας γίνεται το επίκεντρο της παράστασης.

Η ανάγκη να ειπωθεί μια ιστορία συναντά τον φόβο της αποτυχίας, την ανασφάλεια, την υπερβολή και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης. Οι πέντε γυναίκες επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι από κοινού, μέσα από μια διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην προσωπική έκφραση και τη συλλογική συνύπαρξη, φέρνοντας στην επιφάνεια εσωτερικές συγκρούσεις που δεν περιορίζονται μόνο στον κόσμο της τέχνης.

Με αιχμηρό χιούμορ και διαρκείς μετατοπίσεις ανάμεσα στο οικείο και το αλλόκοτο, η παράσταση συνομιλεί με το ιδιαίτερο συγγραφικό σύμπαν της Λένας Κιτσοπούλου, ξεπερνώντας τα όρια μιας ιστορίας για την καλλιτεχνική δημιουργία.

Πίσω από τις πέντε φωνές που συγκρούονται μέσα στο ίδιο μυαλό κρύβονται οι φόβοι, οι επιθυμίες και οι εσωτερικές διαπραγματεύσεις που συνοδεύουν τον καθένα μας. Πρόκειται για μια σκηνική συνάντηση με τις πολλαπλές εκδοχές του εαυτού μας και την αδιάκοπη προσπάθειά μας να συνυπάρξουμε μαζί τους.

Η παράσταση αποτελεί μια ανεξάρτητη καλλιτεχνική πρωτοβουλία πέντε επαγγελματιών ηθοποιών της νεότερης γενιάς του κυπριακού θεάτρου.