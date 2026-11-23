Πόσο πόνο μπορεί να κρύβει ένα χαμόγελο; Πόσες φορές μια γυναίκα λέει «είμαι καλά», ενώ η καθημερινότητά της είναι γεμάτη φόβο; Και πόσο θάρρος χρειάζεται για να ζητήσει βοήθεια, όταν δεν γνωρίζει αν κάποιος θα την πιστέψει;

Η βία κατά των γυναικών δεν αφήνει πάντα ορατά σημάδια. Μπορεί να κρύβεται σε μια απειλή, μια προσβολή, μια ανεπιθύμητη επαφή, σε συμπεριφορές που ελέγχουν, ταπεινώνουν και περιορίζουν. Να εισχωρεί σταδιακά στην καθημερινότητα, να κλονίζει την αυτοπεποίθηση και να στερεί την ανεξαρτησία. Κι ενώ συχνά αναρωτιόμαστε «γιατί δεν έφυγε;», σπάνια σκεφτόμαστε τι την εμπόδιζε. Τον φόβο, την οικονομική εξάρτηση, την αγωνία για τα παιδιά της, την αβεβαιότητα για το αύριο.

Αυτή την πραγματικότητα, που σημαδεύει τις ζωές αμέτρητων γυναικών, φέρνει στη σκηνή το «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?», ένα δικοινοτικό χορόδραμα που παρουσιάζεται στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Δώδεκα επαγγελματίες χορεύτριες, έξι Ελληνοκύπριες και έξι Τουρκοκύπριες, συναντιούνται επί σκηνής για να δώσουν φωνή σε όσα πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να εκφράσουν. Μέσα από τη χορογραφία, τη μουσική και τη σωματική έκφραση, ξεδιπλώνεται μια ανθρώπινη αφήγηση για τη σιωπή, την απομόνωση και την απώλεια της ελευθερίας, αλλά και την αντίσταση, το θάρρος και την ελπίδα.

Το σώμα γίνεται η γλώσσα του έργου. Μέσα από τον ρυθμό και την ένταση του χορού, ζωντανεύουν εμπειρίες και συναισθήματα που δύσκολα μπορούν να αποδοθούν με λόγια. Η ψυχολογική πίεση, η λεκτική ταπείνωση, η σωματική και σεξουαλική βία, ο εξαναγκασμός και ο έλεγχος μεταφέρονται στη σκηνή, φανερώνοντας τα βαθιά σημάδια που αφήνουν στις ζωές των γυναικών.

Η συνύπαρξη των γυναικών από τις δύο κοινότητες της Κύπρου προσδίδει στο χορόδραμα μια ιδιαίτερη διάσταση. Η βία δεν γνωρίζει γλώσσα, εθνικότητα, σύνορα ή θρησκεία. Δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να υπάρχει πίσω από οποιαδήποτε πόρτα, ακόμη και εκεί όπου όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Μέσα από την τέχνη τους, οι χορεύτριες αναδεικνύουν τις κοινές εμπειρίες και τα συναισθήματα που τις ενώνουν, υπενθυμίζοντας ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Όμως το «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?» δεν μιλά μόνο για τον πόνο. Μιλά και για τη δύναμη. Για τη στιγμή που μια γυναίκα βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει, για την ανακούφιση όταν κάποιος την ακούει χωρίς να την κρίνει, για την ελπίδα που γεννιέται όταν αντιλαμβάνεται πως δεν είναι μόνη.

Η παραγωγή παρουσιάζεται σε μια περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη διεθνή εκστρατεία «16 Days of Activism Against Gender-Based Violence – 16 Ημέρες Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας», που διεξάγεται κάθε χρόνο από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Το «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?» καλεί το κοινό να κοιτάξει πέρα από το προφανές, να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις και να αναλογιστεί τη δική του στάση απέναντι στις γυναίκες που βιώνουν βία.

Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο «γιατί δεν μίλησε;». Είναι και «ποιος ήταν εκεί για να την ακούσει;».

Η παράσταση υπηρετεί και έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν ισότιμα στους οργανισμούς ΣΠΑΒΟ και KAYAD, που προσφέρουν προστασία και στήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία στις δύο κοινότητες της Κύπρου.