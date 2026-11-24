Το «Ημερολόγιο ενός Τρελού» του Νικολάι Γκόγκολ, με τον Μάριο Ιωάννου στον ομώνυμο ρόλο, επιστρέφει στο Common Room του Καφενείου Πρόζακ στη Λευκωσία, συμπληρώνοντας 18 χρόνια θεατρικής παρουσίας.

Η παράσταση πρωτοανέβηκε το 2007, σε παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα και σκηνοθεσία του Σπύρου Χαραλάμπους. Αποτελεί μία από τις πρώτες τολμηρές απόπειρες ένταξης της κυπριακής διαλέκτου στον θεατρικό λόγο, πέρα από τα όρια της ηθογραφίας.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά, το έργο συνεχίζει να μεταμορφώνεται, να συνομιλεί με το παρόν και να αποτυπώνει τα ίχνη της ζωής επί σκηνής, διατηρώντας τη διαχρονικότητα και την ιδιαίτερη θεατρική του δυναμική.

Το «Ημερολόγιο ενός Τρελού» ακολουθεί την πορεία ενός μοναχικού δημόσιου υπαλλήλου προς την απομόνωση, την παράνοια και, τελικά, μια ιδιότυπη λύτρωση. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, αναδεικνύονται η ανθρώπινη μοναξιά, η ψυχική αποξένωση και η εύθραυστη σχέση του ανθρώπου με την πραγματικότητα.

Στη νέα παρουσίαση, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος ο Μάριος Ιωάννου, ο οποίος εμφανίζεται επί σκηνής μαζί με τη Στέφανη Νεοφύτου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάριος Ιωάννου

Επί σκηνής: Μάριος Ιωάννου, Στέφανη Νεοφύτου

Μουσική: Γιώργος Χριστοδουλίδης

Κοστούμια: Sossee Eskedjian

Πληροφορίες

Ημερολόγιο ενός Τρελού» του Νικολάι Γκόγκολ, με τον Μάριο Ιωάννου

Ημερομηνίες: 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Common Room, δίπλα από το Καφενείο Πρόζακ (Prozak), οδός Μήδοντος 3Α, 1060 Λευκωσία

Τιμή εισιτηρίου: €12

Κρατήσεις: Με μήνυμα στο 99655796

Αγορά εισιτηρίων: Στο μπαρ του Καφενείου Πρόζακ.