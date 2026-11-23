Η έκθεση «In Vertisol», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Κύπριων καλλιτεχνών Αλέξανδρου Ξενοφώντος και Irini Khenkin, με ηχητικό έργο της Έλενας Σαββίδου, παρουσιάζεται στο Sic. Contemporary Culture, με εγκαίνια την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 22:00.

Σε επιμέλεια του Alessandro Cazzola, η έκθεση εξερευνά τη σχέση της αρχαιολογίας με τη μνήμη, τον χρόνο και τον χώρο, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε, ερμηνεύουμε και αποδίδουμε νόημα στο παρελθόν.

Ο καλλιτεχνικός διάλογος εντάσσεται στο ευρύτερο επιμελητικό εγχείρημα του Alessandro Cazzola, «An Archaeological Museum at the Threshold» («Ένα Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κατώφλι»), το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2026 και επικεντρώνεται στη μεταβατική περίοδο που διανύει το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, καθώς προετοιμάζεται για τη μεταστέγασή του σε νέο κτήριο.

Παράλληλα, η έκθεση συνομιλεί με την πρωτοβουλία «world-un-making» του Sic. Contemporary Culture, σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη, η οποία διερευνά τρόπους διαμόρφωσης συλλογικών υποδομών και νέων μορφών συνύπαρξης.

Μέσα από μια σειρά συνεργασιών και αναθέσεων, η πρωτοβουλία φέρνει κοντά καλλιτέχνες, επιμελητές και ερευνητές που ασχολούνται με την κριτική επανεξέταση καθιερωμένων αντιλήψεων για τον κόσμο, επιδιώκοντας τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων αντίληψης, σύνδεσης και συσχέτισης.

Ανάμεσα στην ανασκαφή και την ταφή, τη διατήρηση και τη λήθη

Φέρνοντας σε διάλογο τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους στην αρχαιολογία, οι δύο καλλιτέχνες εξερευνούν μια μεταιχμιακή κατάσταση, όπου τα χωρικά, χρονικά και κοινωνικά όρια παραμένουν ρευστά και ασταθή.

Ανάμεσα στην αποκάλυψη και την ταφή, τη διατήρηση και την εξάλειψη, το «In Vertisol» θέτει υπό αμφισβήτηση την επιθυμία του ανθρώπου να ανασκάπτει το παρελθόν και να του αποδίδει νόημα στο παρόν.

Ταυτόχρονα, εξετάζει πώς αυτές οι διαδικασίες ενδέχεται να αναπαράγουν μορφές αποκλεισμού και να ενισχύουν καθιερωμένους δυαδικούς διαχωρισμούς, όπως το αρσενικό και το θηλυκό, το καθαρό και το ακάθαρτο, το ασφαλές και το βρόμικο.

Το έδαφος ως φορέας μνήμης και μεταβολής

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τον όρο «vertisol», ο οποίος αναφέρεται σε έναν τύπο εδάφους που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενους κύκλους διόγκωσης και συρρίκνωσης, προκαλώντας την κατακόρυφη μετατόπιση και μεταφορά υλικών.

Η φυσική αυτή διαδικασία παραπέμπει στο αρχαιολογικό φαινόμενο της στρωματογραφικής αναστροφής, κατά το οποίο διαταράσσεται η αναμενόμενη χρονολογική ακολουθία των αρχαιολογικών στρωμάτων.

Με αφετηρία αυτά τα φαινόμενα, οι καλλιτέχνες επεκτείνουν την έρευνά τους στην πολύπλοκη αλληλεπίδραση χρόνου και χώρου, στρέφοντας την προσοχή σε όσα βρίσκονται κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια.

Μέσα από μια ευφάνταστη διαδικασία προσωποποίησης και σε διάλογο με το ηχητικό έργο της Έλενας Σαββίδου, τα εικαστικά έργα δίνουν φωνή στα αντικείμενα που παραμένουν θαμμένα στο έδαφος.

Αποδίδοντάς τους λόγο, συναισθήματα και φόβους, οι δημιουργοί εξανθρωπίζουν αυτούς τους κατά τα άλλα σιωπηλούς μάρτυρες του παρελθόντος, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στην αρχαιολογική γνώση και τη σχέση μας με την ιστορία.

Η έκθεση «In Vertisol» προσκαλεί έτσι το κοινό να αναστοχαστεί όχι μόνο όσα αποκαλύπτει η αρχαιολογική έρευνα, αλλά και όσα παραμένουν αθέατα, αμφισβητώντας τις σταθερές αφηγήσεις μέσα από τις οποίες αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν.

Ξεναγήσεις και συζητήσεις με το κοινό

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο ξεναγήσεις και συζητήσεις, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να προσεγγίσει τις θεματικές και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις που αναπτύσσονται στο «In Vertisol».

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00, και η δεύτερη την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00.

Η πρωτοβουλία «world-un-making» υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ».

Πληροφορίες έκθεσης

Τίτλος: In Vertisol

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Ξενοφώντος και Irini Khenkin

Ηχητικό έργο: Έλενα Σαββίδου

Επιμέλεια: Alessandro Cazzola

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 19:00–22:00

Διάρκεια: 27 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Sic. Contemporary Culture

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή, 17:00–20:00

Ξεναγήσεις και συζητήσεις:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, 11:00

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, 19:00

Υποστήριξη: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙΙ».