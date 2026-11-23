Λόγω της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, η παράσταση «Το Εσωτερικό» του Maurice Maeterlinck, σε σκηνοθεσία Άντζελας Ριζάκη, επιστρέφει για μία επιπλέον παρουσίαση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Flea Theatre, από την ομάδα Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή.

Μια αλήθεια που δεν έχει ακόμη ειπωθεί. Μια οικογένεια βρίσκεται μέσα στο σπίτι της, βυθισμένη στην καθημερινότητά της, ενώ έξω από αυτό άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα της παρέμβασης ή της σιωπής. Παρατηρούν, γνωρίζουν, παρακολουθούν. Πώς ανακοινώνεις το ανείπωτο; Πότε η σιωπή αποτελεί προστασία και πότε γίνεται συνενοχή; Και τι σημαίνει να γνωρίζεις κάτι που οι άλλοι αγνοούν;

Σε μια εποχή όπου παρακολουθούμε καθημερινά τις ζωές των άλλων, πόσο πραγματικά τους βλέπουμε;

Η παράσταση προσεγγίζει το έργο μέσα από μια σύγχρονη σκηνική ματιά, ακροβατώντας ανάμεσα στο «μέσα» και το «έξω», στη γνώση και την άγνοια, στον παρατηρητή και τον συμμετέχοντα. Αξιοποιώντας στοιχεία του Θεάτρου Forum, προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά, να αμφισβητήσει επιλογές και να διερευνήσει τις συνέπειες της δράσης και της αδράνειας.

Ο θεατής δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει μια ιστορία, αλλά να αναμετρηθεί με τη δική του θέση απέναντι στα γεγονότα, την ευθύνη, την επικοινωνία και τη σιωπή.

Όταν γνωρίζεις την αλήθεια, επιλέγεις να μιλήσεις ή να παραμείνεις θεατής;

Το «Εσωτερικό» αφήνει το βλέμμα να εισχωρήσει πίσω από τις κλειστές πόρτες, εκεί όπου η σιωπή, η παρατήρηση και η ανθρώπινη ευθύνη συναντούν το ερώτημα της παρέμβασης.

Η παράσταση συμμετέχει στο 39ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Άντζελα Ριζάκη

Σκηνικά: Ομάδα Teatro Angelico

Επί σκηνής: Αναστασία Αλεξανδροπούλου, Νατάσα Θεοχάρους, Δημητριάνα Ιωαννίδου, Δημήτρης Καμπίλης, Πολυξένη Κοντογιάννη, Αλεξάνδρα Κοντού, Άννα Κρητιώτου, Σόνια Λευκάτη, Στυλιανός Νεοκλέους, Μαρία Πέτρου, Γιάννος Σκυλλουριώτης, Γιώργος Χατζηαντώνη και Νατάσα Χριστοδούλου.

Μαζί τους οι μικρές: Σοφία Οδυσσέως και Χριστιάνα Πηνελόπη Σπύρου.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Flea Theatre

Εισιτήριο: €10

Ηλικιακή καταλληλότητα: 12+

Κρατήσεις: 99753388

Θεατρική ομάδα: Teatro Angelico – Αόρατη Κλωστή

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 39ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ.