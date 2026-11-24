Το διεθνές φεστιβάλ ορεινού κινηματογράφου Mountains on Stage επιστρέφει στη Λευκωσία με τη χειμερινή του έκδοση, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Pantheon Cinema.

Έχοντας διαγράψει μια πορεία 14 χρόνων και ταξιδεύοντας σε περισσότερες από 20 χώρες, το φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε μια κινηματογραφική περιπλάνηση στον κόσμο του βουνού, της περιπέτειας και της υπέρβασης των ανθρώπινων ορίων.

Η φετινή χειμερινή διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις ταινίες, τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την αγάπη για το βουνό, την αναζήτηση της ελευθερίας και την επιθυμία του ανθρώπου να δοκιμάσει τις δυνάμεις του.

Από την άγρια ομορφιά των ορεινών τοπίων και την ανθρώπινη αντοχή που δοκιμάζεται στα όριά της, μέχρι τον κόσμο μιας κορυφαίας αθλήτριας υπεραποστάσεων ορεινού τρεξίματος (ultra-trail running) και την ανέμελη ενέργεια νεαρών σκιέρ που ανακαλύπτουν την ελευθερία στο βουνό, οι ταινίες αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.

Στο επίκεντρο των ιστοριών βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι και όχι ηθοποιοί. Αναρριχητές, αθλητές και λάτρεις της φύσης μοιράζονται τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις προσωπικές τους διαδρομές, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την ένταση, τη συγκίνηση και τη μοναδική αίσθηση της ορεινής περιπέτειας.

Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες, το Mountains on Stage προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο των ορεινών αθλημάτων και να ανακαλύψει τι ωθεί τους ανθρώπους να αναζητούν νέες προκλήσεις, συχνά πέρα από τα όρια της καθημερινότητας.

Η χειμερινή έκδοση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Pantheon Cinema στη Λευκωσία, προσκαλώντας τους θεατές σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, εικόνες και συγκινήσεις.

Πληροφορίες

Mountains on Stage – Winter Edition 2026

Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Χώρος: Pantheon Cinema, Λευκωσία

Πρόγραμμα ταινιών: https://www.mountainsonstage.com/winter26

Πληροφορίες και εισιτήρια: https://www.billetweb.fr/nicosia-mountains-on-stage-winter-edition-2026

Instagram: @mountainsonstage_cy

Trailer: https://www.instagram.com/reel/DdoqyjHuyLg/