Τη σχέση της οικολογίας, της κοινωνίας και της κατοικίας μέσα από τον αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό διερευνά το βιβλίο «Οικολογία-Κοινωνία-Κατοικία» του Ανδρέα Λ. Σαββίδη, καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παρουσιάζουν οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 18:15, στο Μικρό Αμφιθέατρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Αντλώντας παραδείγματα από την Κύπρο και το εξωτερικό, το βιβλίο αναδεικνύει καλές πρακτικές σχεδιασμού οικολογικών γειτονιών και διερευνά την ανάγκη διαμόρφωσης σύγχρονων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης, μέσα από τη συνάρθρωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων της κατοίκησης.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), Αλκής Δίκαιος. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο ίδιος ο συγγραφέας.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Πληροφορίες

«Οικολογία-Κοινωνία-Κατοικία» του Ανδρέα Λ. Σαββίδη

Ημερομηνία: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:15 [Προσέλευση μέχρι τις 18:00]

Τοποθεσία: Μικρό Αμφιθέατρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22894305.