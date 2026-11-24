Η ταινία «seemingly separating the sky from the earth» αποτελεί συνέχεια της σωματικής πρακτικής που ανέπτυξαν ο Πέτρος Κονναρής και η Μπελίντα μέσα από την περφόρμανς διαρκείας «slips away from you».

Προσκαλώντας τον Φοίβο Φιλήτα να συμμετάσχει στη δημιουργική διαδικασία, οι τρεις καλλιτέχνες ξεκίνησαν να επισκέπτονται διαφορετικές παραλίες της Λεμεσού, καταλήγοντας στους αμμόλοφους του Ακρωτηρίου.

Η ταινία καταγράφει τη συνάντησή τους με το παράδοξο και μαγευτικό τοπίο του κόλπου, εστιάζοντας στην κίνηση, την ευθραυστότητα και την ένταση που αναδύονται μέσα από την αλληλεπίδραση του σώματος με το φυσικό περιβάλλον.

Οι δύο προβολές θα πλαισιωθούν από συζητήσεις, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Πρόγραμμα προβολών