Το PSI Foundation, σε συνεργασία με το PELMA, παρουσιάζουν αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, τη διάλεξη της Βασίλειας Αναξαγόρου με τίτλο Το Σώμα ως Αρχείο: Φεμινιστική Μνήμη, Ευαλωτότητα και Μετασχηματισμός στην Επιτελεστική Πρακτική της Λίας Χαράκη, στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης Sanctuary of Calliope. Η διάλεξη εξετάζει την καλλιτεχνική πρακτική της Λίας Χαράκη μέσα από τις διασταυρώσεις της φεμινιστικής επιτελεστικότητας, της ενσώματης εμπειρίας, της μνήμης και της πολιτικής της ορατότητας.

Προσεγγίζοντας το σώμα όχι απλώς ως μέσο της επιτέλεσης, αλλά ως τόπο όπου διαπραγματεύονται προσωπικές εμπειρίες, πολιτισμικές ιστορίες και έμφυλες κοινωνικές προσδοκίες, η διάλεξη διερευνά πώς το έργο της Χαράκη αμφισβητεί τις συμβατικές διακρίσεις ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον θεατή, την ατομική και τη συλλογική εμπειρία, την ευαλωτότητα και τη δυνατότητα δράσης.

BODY UNMUTED. Φωτογραφία: Σκεύη Λαού © PSI Foundation & Λία Χαράκη

Με αφετηρία έργα όπως τα VESSEL και BODY UNMUTED, καθώς και συμμετοχικές πρακτικές όπως το Performing Biography, η επαναληπτική ποίηση και το Performance Shop, η συζήτηση εξετάζει πώς οι ενσώματες καλλιτεχνικές πρακτικές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μνήμη, να αναμετρηθούν με εμπειρίες τραύματος και να διανοίξουν δυνατότητες μετασχηματισμού.

Τοποθετώντας την πρακτική της Χαράκη στο ευρύτερο πεδίο των φεμινιστικών θεωρητικών συζητήσεων γύρω από την ενσώματη εμπειρία, την ορατότητα και το αρχείο, η διάλεξη προσεγγίζει την επιτέλεση όχι μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως διαδικασία παραγωγής γνώσης, επανερμηνείας της εμπειρίας και διαμόρφωσης εναλλακτικών τρόπων ύπαρξης.

Στο πλαίσιο του Sanctuary of Calliope, η διάλεξη θέτει το ερώτημα τι συμβαίνει όταν η ευαλωτότητα, η φροντίδα, η ανάπαυση και η ενσώματη παρουσία αναδεικνύονται σε μορφές φεμινιστικής δράσης και όταν το ίδιο το σώμα γίνεται ταυτόχρονα αντικείμενο και τόπος καλλιτεχνικού μετασχηματισμού.

Η Βασιλεία Αναξαγόρου.

Η διάλεξη της Βασίλειας Αναξαγόρου αποτελεί την πρώτη από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων σε επιμέλεια της Λίας Χαράκη που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 Ιανουαρίου 2027. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαλέξεις, περφόρμανς, βιωματικά εργαστήρια και εξειδικευμένες ξεναγήσεις.

Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τη Λία Χαράκη, η οποία θα παρουσιάσει την προέλευση και την εξέλιξη των πρακτικών της μέσα από τους διαφορετικούς χώρους της έκθεσης. Η ξενάγηση είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό θέσεων και υποχρεωτική εκ των προτέρων κράτηση. Αντίστοιχες ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε επόμενες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Διάλεξη, Έρευνα & Παρουσίαση: Βασίλεια Μ. Αναξαγόρου, Εικαστικός, Ερευνήτρια και Υποψήφια Διδάκτωρ Σπουδών Φύλου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καλλιτεχνική Πρακτική & Έργα: Λία Χαράκη

Το Sanctuary of Calliope διοργανώνεται από το PSI Foundation σε συνεργασία με το PELMA.

Πληροφορίες

Μια διάλεξη της Βασίλειας Αναξαγόρου

Ημερομηνία & ώρα: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, 19:00

Χώρος: PSI Foundation [Συνεργατισμού 27, 3010 Λεμεσός]

Γλώσσα: Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Συστήνεται προεγγραφή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακά: www.psi.art Μέσω email: info@psi.art