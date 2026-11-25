Τι σημαίνει να τοποθετείται κανείς σε βάθρο; Ποιος αποφασίζει τι αξίζει να αναδειχθεί, να τιμηθεί και να διατηρηθεί στη συλλογική μνήμη; Και ποιοι παραμένουν αόρατοι;

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της νέας ομαδικής έκθεσης «Who Owns the Pedestals», η οποία εγκαινιάζεται στις 4 Δεκεμβρίου 2026 στο NiMAC, σε επιμέλεια της Δρος Έλενας Στυλιανού.

Μέσα από το έργο δεκαπέντε καλλιτεχνών, η έκθεση αμφισβητεί την αντίληψη του βάθρου ως μιας αμιγώς λειτουργικής και ουδέτερης κατασκευής, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση της ορατότητας, στην καθιέρωση ιεραρχιών και στην υλική έκφραση της πολιτισμικής και πολιτικής εξουσίας.

Παράλληλα, θέτει υπό κριτική εξέταση τον ίδιο τον πολιτιστικό θεσμό ως χώρο παραγωγής, διάδοσης και διαπραγμάτευσης της γνώσης και της ιδεολογίας, αλλά και ως μέρος των δομών που επιχειρεί να αμφισβητήσει.

Το βάθρο πέρα από τη λειτουργία του

Η έκθεση καλεί το κοινό να στρέψει το βλέμμα όχι μόνο σε όσα ανυψώνονται και παρουσιάζονται, αλλά και στα συστήματα, τις ιστορίες και τους μηχανισμούς που καθιστούν δυνατή αυτή την ανάδειξη.

Τι συμβαίνει όταν το βάθρο αδειάζει, αμφισβητείται, καταλαμβάνεται ή μετασχηματίζεται; Όταν παύει να λειτουργεί ως στήριγμα μεγάλων αφηγήσεων;

Δύο σημεία αναφοράς διαμορφώνουν το εννοιολογικό πλαίσιο της έκθεσης. Το πρώτο είναι το έργο του μοντερνιστή γλύπτη Constantin Brâncuși, ο οποίος αντιμετώπιζε το βάθρο ως αναπόσπαστο μέρος του έργου τέχνης και όχι ως απλή βάση στήριξης.

Το δεύτερο είναι το κενό βάθρο και, ειδικότερα, το Τέταρτο Βάθρο (Fourth Plinth) στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου. Η επί δεκαετίες κενή αυτή κατασκευή ανέδειξε τις εντάσεις που διαπερνούν την ιμπεριαλιστική ιστορία και τις πρακτικές δημόσιας μνημόνευσης. Η πρωτοβουλία για την αξιοποίησή της ως πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης κατέδειξε πώς ένας φαινομενικά κενός χώρος μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο κριτικού αναστοχασμού και διαπραγμάτευσης της συλλογικής μνήμης.

Από την κατοχή στον επαναπροσδιορισμό

Υπό αυτό το πρίσμα, η έκθεση προσεγγίζει το βάθρο όχι ως σταθερό θεμέλιο εδραιωμένων αφηγήσεων εξουσίας, αλλά ως ένα ανοιχτό, μεταβαλλόμενο και δημόσιο πεδίο, όπου οι ιστορικές αφηγήσεις μπορούν να αμφισβητηθούν, οι ιεραρχίες να αποδομηθούν και νέες μορφές ορατότητας και συλλογικού νοήματος να αναδυθούν.

Μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές που διευρύνουν τις δυνατότητες της γλυπτικής, φέρνοντάς τη σε διάλογο με τη φωτογραφία, το σχέδιο και το βίντεο, η έκθεση προτείνει μια ουσιαστική μετατόπιση της οπτικής: από το ερώτημα σε ποιον ανήκει το βάθρο, στο ερώτημα ποιος μπορεί να το αναδιαμορφώσει.

Αναδεικνύοντας το αθέατο

Κάθε έργο συνομιλεί, άμεσα ή έμμεσα, με όσα το περιβάλλουν. Ορισμένα έργα ανυψώνονται, ενώ άλλα φέρνουν στο προσκήνιο όσα παραμένουν αθέατα και ανείπωτα. Κάποια επιχειρούν να αποαποικιοποιήσουν τον εκθεσιακό χώρο, «αποικίζοντας» τα βάθρα του ίδιου του θεσμού, ενώ άλλα, μέσα από το χιούμορ και την παιγνιώδη διάθεση, αναδεικνύουν την τέχνη ως πολιτική χειρονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αόρατη εργασία. Στην εργασία των συντηρητών, των τεχνικών και όλων όσοι στηρίζουν τη λειτουργία του κόσμου της τέχνης, αλλά και σε εκείνες τις μορφές εργασίας που παραμένουν αφανείς στην καθημερινή ζωή. Πρόκειται για πρακτικές και συνεισφορές που σπάνια αναγνωρίζονται ή θεωρούνται άξιες δημόσιας προβολής.

Επανεξετάζοντας τη συλλογική μνήμη

Σε μια εποχή κατά την οποία μνημεία και μεγάλες αφηγήσεις αμφισβητούνται, απομακρύνονται και επανερμηνεύονται διεθνώς, ενώ στη θέση τους ενδέχεται να αναδύονται νέες, εξίσου προβληματικές αφηγήσεις, η έκθεση «Who Owns the Pedestals» μας καλεί να επανεξετάσουμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους οι κοινωνίες αποφασίζουν τι και ποιον επιλέγουν να τιμήσουν και να διατηρήσουν στη συλλογική μνήμη.

Αναδεικνύει, παράλληλα, τη δυνατότητα της σύγχρονης τέχνης να ανατρέπει καθιερωμένους τρόπους θέασης και να αποσταθεροποιεί τις θεσμικές δομές και τις ιστορικές αφηγήσεις που τη στηρίζουν.

Πάνω απ’ όλα, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, της αλληλεξάρτησης και της φροντίδας που απαιτούνται για να επανεξετάσουμε όχι μόνο ένα συγκεκριμένο βάθρο, αλλά κάθε βάθρο και όσα αυτό συμβολίζει.

Επιμελήτρια: Δρ Έλενα Στυλιανού

Καλλιτέχνες: Ραΐσσα Αγγελή, Βαγγέλης Βλάχος, Ελίνα Ιωάννου, Χρίστος Κυριακίδης, Φάνος Κυριάκου, Νικόλας Κυρίλλου, Νικόλας Λαμπούρης, Άγγελος Μακρίδης, Μαρίνα Ξενοφώντος, Βίκυ Περικλέους, Έφη Σαββίδη, Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Λεόντιος Τουμπουρής, Αλέξης Φιδετζής, Σάββας Χριστοδουλίδης.