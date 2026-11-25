Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει, η συναρπαστική θεατρική παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές», μπαίνει στην τελική της ευθεία στη Λευκωσία.

Μόλις οκτώ τελευταίες παραστάσεις απομένουν για όσους δεν έχουν ακόμη απολαύσει από κοντά το καθηλωτικό θεατρικό ταξίδι στον κόσμο της Αγκάθα Κρίστι. Ένα ατμοσφαιρικό μυστήριο, γεμάτο ανατροπές, αγωνία και απρόσμενες αποκαλύψεις, που κρατά το κοινό σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Επιβιβαστείτε στο θρυλικό Όριεντ Εξπρές και ακολουθήστε τον Ηρακλή Πουαρό σε μια συναρπαστική έρευνα, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όλοι είναι ύποπτοι! Κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας που ακινητοποιεί το πολυτελές τρένο, ένας φόνος, καλεί τον διάσημο ντετέκτιβ να διαβάσει πίσω από τις αντιφάσεις, τα ψέματα και τις σιωπές των επιβατών, προκειμένου να ρίξει φως στο σκοτεινό έγκλημα. Ένορκοι και εκτελεστές μοιράζονται τους ρόλους και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν: Τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους, τον οποίο πλαισιώνουν οι εκλεκτοί ηθοποιοί Κοραλία Καράντη, Αννίτα Σαντοριναίου, Αλέξανδρος Παρίσης,

Σωτήρης Μεστάνας, Άννα Γιαγκιώζη, Πάνος Μακρής, Αντωνία Χαραλάμπους,

Μαρία Μαμούρη, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Νικόλας Κουρουζίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς

Μετάφραση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Αντρέας Κουρέτας

Κίνηση: Έλενα Χριστοδουλίδου

Σύλληψη-Σχεδιασμός βίντεο: Έλενα Αλωνεύτη

Κινηματογράφιση: Ιάκωβος Χαραλάμπους

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μικαέλλα Κάσινου

Πληροφορίες

«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ

Λευκωσία

Παραστάσεις:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 20:00

Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 18:00

Σάββατο 5, 12 & 19 Δεκεμβρίου στις 20:00

Κυριακή 6, 13 & 20 Δεκεμβρίου στις 18:00

Χώρος: Κτίριο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Πάφος

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 στις 20:30

Χώρος: Μαρκίδειο Θέατρο

Τιμή εισιτηρίου: €15 & €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Προπώληση εισιτηρίων & περισσότερες πληροφορίες:

Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

[‘MURDER ON THE ORIENT EXPRESS’ © 2016 Agatha Christie Limited & Ken Ludwig All rights reserved. Adapted from “MURDER ON THE ORIENT EXPRESS” © 1934 Agatha Christie Limited All rights reserved. Τα ονόματα ‘AGATHA CHRISTIE’, POIROT και η υπογραφή της Agatha Christie είναι εμπορικά σήματα της Agatha Christie Ltd. All rights reserved. Η άδεια για την κυπριακή παραγωγή του συγκεκριμένου έργου χορηγήθηκε από την THE ARTBASSADOR για λογαριασμό της AGATHA CHRISTIE LTD. Για περισσότερες πληροφορίες γι αυτό ή και άλλα έργα της Agatha Christie, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.agathachristie.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ken Ludwig, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.kenludwig.com.]

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