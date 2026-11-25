Πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να υπερβεί τα όρια της ηθικής όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με την οικονομική πίεση; Και τι συμβαίνει όταν οι συνέπειες των επιλογών του εισβάλλουν στην προσωπική του ζωή;

Μετά τη συμμετοχή της σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη Μαρίνου Καρτίκκη, «Εκτροπή» (Diversion), προβάλλεται από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026 στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Ο δημιουργός των ταινιών «Μέλι και κρασί», «Από θαύμα», «Μέλος οικογένειας» και «Πολίτης τρίτης ηλικίας» επιστρέφει με ένα σκοτεινό κοινωνικό θρίλερ που διερευνά την οικονομική επισφάλεια, τα ηθικά διλήμματα και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων. Αφετηρία για τη συγγραφή του σεναρίου αποτέλεσε ένα πραγματικό περιστατικό που είχε δημοσιευθεί στον Τύπο, με έναν αστυνομικό να κλέβει κοσμήματα από νεκρούς που μετέφερε στο νεκροτομείο. Μέσα από τη μυθοπλασία, ο σκηνοθέτης διευρύνει την ιστορία, σκιαγραφώντας έναν μικρόκοσμο της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

Η ταινία έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο 41ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αλεξάνδρειας και στο 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου της Αθήνας, ενώ συγκαταλέχθηκε στις είκοσι ευρωπαϊκές ταινίες που επιλέχθηκαν για τα Βραβεία Αράβων Κριτικών το 2025.

Η υπόθεση

Ο Κώστας είναι αστυνομικός, διαζευγμένος, με ένα παιδί και μια μητέρα που διαμένει σε οίκο ευγηρίας. Αντιμέτωπος με οικονομικές δυσκολίες, καταφεύγει στην κλοπή κοσμημάτων από τους νεκρούς που μεταφέρει στο νεκροτομείο. Την ίδια στιγμή, η πρώην σύζυγός του, Άντρη, εργάζεται ως καθαρίστρια και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, καθώς ο Κώστας δεν καταβάλλει πάντοτε ολόκληρο το συμφωνημένο ποσό της διατροφής.

Παράλληλα, ο Κώστας διατηρεί σχέση με την Έλενα, η οποία ζει με τη μητέρα της. Μια μέρα, ο ίδιος και ο συνάδελφός του, Αντρέας, καλούνται να μεταφέρουν τη σορό μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία τυχαίνει να είναι η γιαγιά της Έλενας.

Ο Κώστας αφαιρεί έναν σταυρό από τη νεκρή και τον τοποθετεί μαζί με τα υπόλοιπα κλεμμένα κοσμήματα σε ένα κουτί μπισκότων, το οποίο κρύβει σε ένα ντουλάπι της κουζίνας του.

Όταν ένα βράδυ η Έλενα διανυκτερεύει στο διαμέρισμά του και ανακαλύπτει το κουτί, οι ισορροπίες ανατρέπονται και ο Κώστας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του.

Συντελεστές

Σενάριο και σκηνοθεσία: Μαρίνος Καρτίκκης

Παραγωγή: Άντρος Αχιλλέως, Brenda Achilleos

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Αιμίλιος Αβραάμ

Μουσική: Άδωνις Αλετράς

Σκηνικά: Λίζα Τσουλούπα

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Διεύθυνση παραγωγής: Σεσίλια Τσελεπίδη

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Τρύφωνος

Σχεδιασμός ήχου: Σταύρος Τερλίκκας

Μιξάζ ήχου: Κώστας Φυλακτίδης

Διόρθωση χρωμάτων: Πανίκος Πετρίδης

Μακιγιάζ: Φωτεινή Κωνσταντίνου

Κομμώσεις: Σωτήρης Φοινίρης

Παίζουν: Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Μαρίνα Αργυρίδου, Αντρέας Τσέλεπος, Αντρούλα Ηρακλέους, Λένια Σορόκου, Γιόλα Κλείτου, Αντώνης Κατσαρής, Κωνσταντίνος Γεωργίου.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή της A.B. Seahorse Film Productions Ltd και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

ΕΚΤΡΟΠΗ | DIVERSION (2025)

Κύπρος | 96 λεπτά | Κοινωνικό θρίλερ

Προβολές στο θέατρο Πάνθεον

28 Νοεμβρίου, στις 18:00 και 20:30

29 Νοεμβρίου, στις 20:30

1, 2, 3, 5 και 6 Δεκεμβρίου, στις 20:30

www.pantheon-theatre.com