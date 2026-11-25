Την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Βάσου Βασιλείου με τίτλο «Πουλιά της Κύπρου» παρουσιάζουν ο Δήμος Στροβόλου και ο Φωτογραφικός Όμιλος Δήμου Στροβόλου. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Μέσα από τις φωτογραφίες του, ο Βάσος Βασιλείου, μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου, προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τον πλούτο και την ποικιλομορφία της ορνιθοπανίδας του νησιού, στρέφοντας το βλέμμα στον φυσικό κόσμο της Κύπρου.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00

Ώρες επισκέψεων: Πέμπτη και Παρασκευή, 10:00-13:00 και 16:00-20:00.

Διάρκεια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.