Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα σύνολα μουσικής δωματίου διεθνώς, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Kuss, επιστρέφει στην Κύπρο για μία συναυλία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, στο The Shoe Factory στη Λευκωσία.

Γνωστό για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα, την ερμηνευτική του τόλμη και την ευρηματική διαμόρφωση των προγραμμάτων του, το Kuss Quartet έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία, με εμφανίσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες συναυλιακές αίθουσες του κόσμου.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος υποδέχεται εκ νέου το καταξιωμένο σύνολο, σε μια μουσική βραδιά που συνδέει την κλασική παράδοση με την ένταση και το εκφραστικό βάθος τριών κορυφαίων έργων του ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων.

Από την ευρηματικότητα του Χάιντν στο ψυχολογικό δράμα του Γιάνατσεκ

Η συναυλία ανοίγει με το Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σολ μείζονα, Έργο 77 Αρ. 1 του Γιόζεφ Χάιντν, ένα από τα τελευταία κουαρτέτα του συνθέτη, που διακρίνεται για την ενέργεια και τη συνθετική του ευρηματικότητα.

Ακολουθεί το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ. 1 του Λέος Γιάνατσεκ, γνωστό ως «Σονάτα του Κρόιτσερ». Εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του Λέοντος Τολστόι, το έργο μεταφέρει στη μουσική την ψυχολογική ένταση και τη δραματικότητα της λογοτεχνικής αφήγησης.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ. 15 σε Σολ μείζονα, D.887 του Φραντς Σούμπερτ. Πρόκειται για ένα έργο σχεδόν συμφωνικών διαστάσεων, με ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις, που δοκιμάζει την αντοχή, την ακρίβεια και τη συνοχή των τεσσάρων μουσικών.

Μια διεθνής πορεία με σημαντικές διακρίσεις

Από την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας το 2002, όταν απέσπασε το Πρώτο Βραβείο του Γερμανικού Μουσικού Συμβουλίου και το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Κουαρτέτου Εγχόρδων Paolo Borciani, το Kuss Quartet καθιερώθηκε σταδιακά στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το 2003 τιμήθηκε με το Βραβείο Borletti-Buitoni και επιλέχθηκε για τη σειρά Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (ECHO).

Η διεθνής του διαδρομή περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Concertgebouw και το Muziekgebouw του Άμστερνταμ, στο Wigmore Hall του Λονδίνου, στο Suntory Hall του Τόκιο και στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, που αποτελεί και τη βάση του.

Έχει πραγματοποιήσει εκτενείς περιοδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και την Ιαπωνία, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων εκείνα του Εδιμβούργου, του Σάλτσμπουργκ και του Ράινγκαου, καθώς και το Φεστιβάλ Μπετόβεν της Βόννης.

Το 2019 έγινε το πρώτο γερμανικό κουαρτέτο εγχόρδων στο οποίο παραχωρήθηκε το θρυλικό σύνολο οργάνων Στραντιβάρι «Κουαρτέτο Παγκανίνι» από το Μουσικό Ίδρυμα Νιππόν. Με τα συγκεκριμένα όργανα παρουσίασε στο Suntory Hall του Τόκιο τον πλήρη κύκλο των κουαρτέτων εγχόρδων του Μπετόβεν, ένα εγχείρημα που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε από τη βρετανική δισκογραφική εταιρεία Rubicon Classics.

Η πλούσια δισκογραφία του περιλαμβάνει ηχογραφήσεις για τις εταιρείες Sony Classical, Onyx, Rubicon και EDA, ενώ το 2018 απέσπασε το Βραβείο Opus Klassik για το άλμπουμ του με έργα του Ρούντι Στέφανς.

Ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό

Με ένα ρεπερτόριο που εκτείνεται από την αναγεννησιακή μουσική έως τη σύγχρονη δημιουργία, το Kuss Quartet συνδυάζει τον σεβασμό στη μουσική παράδοση με τη διαρκή αναζήτηση νέων εκφραστικών δυνατοτήτων.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σύγχρονους συνθέτες, όπως οι Χέλμουτ Λάχενμαν, Άριμπερτ Ράιμαν και Γκιόργκι Κόυρταγκ, ενώ έχει συμβάλει ενεργά στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων μέσα από αναθέσεις νέων έργων.

Οι καλλιτεχνικές του συνεργασίες εκτείνονται πέρα από τα όρια της μουσικής, περιλαμβάνοντας καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου, της ποίησης και του χορού. Παράλληλα, τα μέλη του συνόλου συμβάλλουν στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς μουσικών δωματίου, μέσα από διεθνή εργαστήρια και τη διδασκαλία σε σημαντικά ευρωπαϊκά μουσικά ιδρύματα.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Charles Haimoff.

KUSS QUARTET

Γιάνα Κους / βιολί

Όλιβερ Βίλε / βιολί

Γουίλιαμ Κόλμαν / βιόλα

Μικαέλ Χαχναζαριάν / βιολοντσέλο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γιόζεφ Χάιντν (1732–1809)

Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σολ μείζονα, Έργο 77 Αρ. 1 (1799)

Λέος Γιάνατσεκ (1854–1928)

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ. 1, «Σονάτα του Κρόιτσερ» (1923)

Διάλειμμα

Φραντς Σούμπερτ (1797–1828)

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ. 15 σε Σολ μείζονα, D.887 (1826)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 20:30

The Shoe Factory, Λευκωσία

Ίδρυμα Τεχνών Φάρος

www.pharosartsfoundation.org

Τηλ.: 22 663871

Κρατήσεις: info@pharosartsfoundation.org ή τηλεφωνικά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–14:00.

Αγορά εισιτηρίων μέσω SoldOut Tickets: https://tinyurl.com/4afc4x3t

Εισιτήρια θα διατίθενται επίσης στην είσοδο.