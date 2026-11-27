Τα αποτελέσματα της καλλιτεχνικής συνεργασίας των συμμετεχόντων στο πρότζεκτ Kaleidoscope παρουσιάζει η Visual Voices την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του Kaleidoscope Festival, στον χώρο Kartzin x Visual Voices, στην παλιά Λευκωσία.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκονται δύο έργα που διερευνούν πώς η τέχνη μπορεί να διαμορφώσει νέες οπτικές γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην καλλιτεχνική εμπειρία.

That Line Within Us

Το έργο πολυμέσων των Çisem Yıldırmer, Sara Tontorova, Vivien Generale και Elina Melnikova αντλεί έμπνευση από την Πράσινη Γραμμή στην Κύπρο. Οι τέσσερις καλλιτέχνιδες διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο τα σύνορα δεν υφίστανται μόνο στον φυσικό χώρο, αλλά και στις προσωπικές μνήμες, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συλλογικές ταυτότητες.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα πράσινο σχοινί μήκους πέντε μέτρων, το οποίο πέρασε από τα χέρια ανθρώπων και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής στην Κύπρο. Την εγκατάσταση συνοδεύει μια βιντεοπροβολή που καταγράφει συνομιλίες και προσωπικές αφηγήσεις. Μέσα από τη συνύπαρξη των δύο μέσων, το κοινό καλείται να αναλογιστεί πώς ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως μέσο σύνδεσης και ως σύμβολο διαχωρισμού.

Infusing the Senses: A Tea Ceremony

Οι Edward Madanat, Claudia Mosca, Defne Tekman και Aneta Mareckova παρουσιάζουν ένα βιωματικό έργο με αφετηρία την τελετουργία παρασκευής του τσαγιού. Προσεγγίζοντας τη διαδικασία μέσα από τις αισθήσεις, διερευνούν πώς καθημερινές τελετουργίες εμπεριέχουν προσωπικές μνήμες, πολιτισμικές παραδόσεις και κοινές εμπειρίες.

Οι επισκέπτες καλούνται να έρθουν σε επαφή με φύλλα τσαγιού, βότανα, μπαχαρικά και άλλα υλικά μέσα από την αφή, την όσφρηση, τη γεύση και τη διαίσθηση, επιλέγοντας και συνδυάζοντας συστατικά με γνώμονα τα δικά τους αισθητηριακά ερεθίσματα.

Η παρουσίαση των δύο έργων στο πλαίσιο του Kaleidoscope Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή για την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη ενός ευρύτερου διαλόγου γύρω από την τέχνη, τη μνήμη, την αισθητηριακή εμπειρία και την ανθρώπινη επαφή.

Το πρότζεκτ Kaleidoscope συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες

Kaleidoscope Festival

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Λογοτεχνικές αναγνώσεις και διεπιστημονικές περφόρμανς από τους φιλοξενούμενους συγγραφείς της Kartzin Academy for Creative Writing

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, 18:00

Χώρος: Kartzin

Tactile Thoughts

Από τις KENO Publications, στο πλαίσιο του Vis-à-Vis Socially Engaged Arts Showcases

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, 19:00

Χώρος: Kartzin x Visual Voices, Αισχύλου 83, Λευκωσία.