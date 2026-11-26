Με κοινή αφετηρία την Κύπρο και τις διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής στον τόπο, η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος» παρουσιάζει την έκθεση «Δημιουργώ για την Κύπρο», στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού της Αναπηρίας «DIS 2026 – Μαζί Είμαστε Καλύτεροι». Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στον εκθεσιακό χώρο της ΕΚΑΤΕ στη Λευκωσία.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ενήλικες με αναπηρία από ιδρύματα, δομές, οργανώσεις και προγράμματα υποστήριξης, οι οποίοι καλούνται να αποτυπώσουν τη δική τους αντίληψη για τον τόπο μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.

Το φυσικό τοπίο της Κύπρου, τα σπίτια και οι γειτονιές, τα αντικείμενα της καθημερινότητας, οι άνθρωποι, οι προσωπικές εμπειρίες και οι αναμνήσεις αποτελούν ερεθίσματα για τη δημιουργία των έργων, χωρίς να επιδιώκεται μια ενιαία ή προκαθορισμένη απεικόνιση του τόπου.

Η δημιουργία χωρίς αποκλεισμούς

Η συμμετοχή στην έκθεση δεν προϋποθέτει συγκεκριμένο επίπεδο λεκτικής επικοινωνίας, γνωστικής λειτουργίας, κινητικότητας ή προηγούμενης καλλιτεχνικής εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μέσα έκφρασης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, από τη ζωγραφική, το σχέδιο και τη φωτογραφία μέχρι το κολάζ, τη χρήση απτικών και φυσικών υλικών και τις μεικτές τεχνικές.

Η δημιουργική διαδικασία μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, ενώ, όπου απαιτείται υποστήριξη, αυτή παρέχεται χωρίς να υποκαθιστά τις καλλιτεχνικές επιλογές των δημιουργών.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στόχος δεν είναι η παραγωγή ομοιόμορφων ή «τέλειων» έργων, αλλά η διαμόρφωση των συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να δημιουργεί και να συμμετέχει με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία.

Το δικαίωμα στην πολιτιστική συμμετοχή

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η αντίληψη ότι η τέχνη αποτελεί δικαίωμα έκφρασης, δημιουργίας και ισότιμης συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή και όχι μέσο απόδειξης των ικανοτήτων ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμπερίληψη δεν χρειάζεται να αποτελεί τη θεματική ενός εικαστικού έργου, αλλά ενυπάρχει στην ίδια τη δημιουργική διαδικασία, στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να επιλέγει, να εκφράζεται και να παρουσιάζει δημόσια το έργο του.

Μέσα από την έκθεση, η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος» επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι με αναπηρία αναγνωρίζονται ως δημιουργοί και ενεργοί συμμετέχοντες στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Κύπρου.

Πληροφορίες

«Δημιουργώ για την Κύπρο»

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 18:30

Διάρκεια: 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2026

Τοποθεσία: ΕΚΑΤΕ, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες: www.neofytos.org