Το φαγητό δεν είναι ένα απλό μέσο επιβίωσης. Η διατροφή ως καθημερινή αλλά και βαθιά συμβολική πρακτική, αποτελεί πεδίο για τη σκιαγράφηση των στοιχείων που συγκροτούν, διαφοροποιούν και ιεραρχούν μια κοινωνία. Αντικατοπτρίζει τόσο τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της όσο και τον διάλογό της με τον «έξω κόσμο».

Μέσα από το εργαστήριο διερευνούμε τα διατροφικά τοπία και τις πρακτικές κατανάλωσης φαγητού στις κυπριακές πόλεις κατά την Βρετανική περίοδο. Προσεγγίζουμε τις εξελίξεις και μεταβολές που σηματοδοτούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αλλαγή, ως έκφραση της νεωτερικότητας. Συζητάμε τη διατροφή ως προνομιακή κατηγορία για την κατανόηση της εμπειρίας της νεωτερικότητας στην αποικιακή Κύπρο και ως μέσο κατασκευής και προβολής κοινωνικής θέσης, έμφυλων ρόλων και πολιτισμικών ταυτοτήτων.

Το έργο Foodways to Modernity: Exploring the Entangled Dynamics of Food Culture, Economy and Society inLate Ottoman and Colonial Cyprus (FoodCultCy) εξετάζει διεπιστημονικά τη διατροφική κουλτούρα της Κύπρου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο έως το τέλος της Βρετανικής περιόδου. Σημείο εστίασης αποτελούν οι μεταβολές στην παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση τροφίμων και η διασύνδεσή τους με τους ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς της μετάβασης στη νεωτερικότητα.

«Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης»

Το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων «Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης» παρουσιάζεται από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027 στο ΠΙΤΚ, με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης «Κύπρος Νήσος» στις 17 Ιανουαρίου 2027. Οι δράσεις του προγράμματος προσκαλούν το κοινό σε νέες αναγνώσεις όχι μόνο της έκθεσης και των εκθεμάτων, αλλά και των τρόπων, των προσβάσεων και των προσεγγίσεών μας, ατομικών και συλλογικών, στην παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης, αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του μουσείου.

Πληροφορίες

Συμμετοχικό εργαστήρι για ενήλικες με τη Δρ Πετρούλα Χατζηττοφή

Ημερομηνία & ώρα: Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2026 | 11:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Γλώσσα εργαστηρίου: ελληνικά

Δωρεάν συμμετοχή / Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Κράτηση απαραίτητη: +357 22128263

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Στο εργαστήριο θα προσφερθούν εδέσματα της περιόδου.

Διοργάνωση σε συνεργασία με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος FoodCultCy

Τα εργαστήρια/δράσεις πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο 22 128263 ή στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

[Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων/εργαστηρίων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης]/