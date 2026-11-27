Στις 5 Δεκεμβρίου 2026, η παράδοση, η ευρωπαϊκή μυθολογία και ο κόσμος του κρασιού συναντιούνται σε μια ξεχωριστή εμπειρία οινικής κρασιού. Με τίτλο «A Toast to Myth & Magic», το τέταρτο wine session της σειράς «Mindful Sips», με τη Μαρία Θ. Μασούρα DipWSET, σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο των ευρωπαϊκών μύθων, της λαογραφίας και των χειμερινών παραδόσεων, μέσα από πέντε ξεχωριστά κρασιά.

Αυτή τη φορά, το πνεύμα των Χριστουγέννων αποκαλύπτει την πιο μυστηριώδη και γοητευτική πλευρά του. Αρχαίες δοξασίες, αλλόκοτα πλάσματα, θρύλοι και ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά ζωντανεύουν μέσα από μια ιδιαίτερη αφήγηση, όπου κάθε κρασί συνοδεύεται από τη δική του ιστορία. Θα δοκιμάσετε αφρώδη, λευκά και κόκκινα κρασιά και ταυτόχρονα θα ακούσετε ιστορίες για τους σκανταλιάρηδες καλικάντζαρους της Ελλάδας και της Κύπρου, τη μυστηριώδης σλοβένικη μορφή της «Χρυσής Κυράς» Zlata Baba, τον τρομακτικό Krampus των γερμανικών και αυστριακών μύθων και τη νεράιδα Christkindel των φολκλορικών ιστοριών της Αλσατίας.

Guest: Μαργαρίτα Ζαχαρίου, πρωταγωνίστρια της ταινίας Motherwitch, που βασίζεται σε εκείνη την περίοδο του Δωδεκαημέρου και των καλικαντζάρων!

Η εμπειρία συμπληρώνεται με τσιμπήματα, το φως των κεριών και την μοναδική ατμόσφαιρα, του Σπιτιού με τις Καμάρες, μια παραδοσιακή κυπριακή κατοικία του 14ου αιώνα.

Πληροφορίες

«A Toast to Myth & Magic»

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 16:30

Χώρος: Το Σπίτι με τα Καμάρες, Modus Vivendi, Ψεματισμένος

Κόστος: €55

Για κρατήσεις: www.instagram.com/modusvivendiholidays/