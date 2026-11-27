Στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταφέρεται αυτή τη φορά το The Piano Tour, συνεχίζοντας τη διαδρομή του σε χώρους πέρα από τις καθιερωμένες αίθουσες συναυλιών. Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2026, στις 18:00, ο πιανίστας Πλωτίνος Μικρομάτης και η μεσόφωνος Διαμάντω Χριστοφορίδου θα συναντηθούν σε ένα ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή.

Με συνολική επιφάνεια περίπου 35.000 τετραγωνικών μέτρων, το νέο κτηριακό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα της Κύπρου. Ο σχεδιασμός του προέκυψε μέσα από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και συνδυάζει τρεις ακαδημαϊκές πτέρυγες με έναν εκτεταμένο κεντρικό δημόσιο χώρο, ο οποίος σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Το συγκρότημα διακρίνεται επίσης για τον βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό του, ενσωματώνοντας φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές εφαρμογές και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Στον χώρο φιλοξενείται το έργο «Geometric Planes» του Κύπριου γλύπτη Δημήτρη Κωνσταντίνου, το οποίο αναδεικνύει τη συνάντηση της τέχνης με τη μηχανική.

Οι δύο καλλιτέχνες

Ο Πλωτίνος Μικρομάτης πραγματοποιεί συναυλιακές εμφανίσεις από την ηλικία των οκτώ ετών, ενώ το 1988 εκπροσώπησε την Κύπρο στον 4ο Διαγωνισμό της Eurovision για Νεαρούς Μουσικούς στο Άμστερνταμ. Σπούδασε μουσική στο Λονδίνο και το ρεπερτόριό του εκτείνεται από την προμπαρόκ περίοδο έως τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Όπερα Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Θέατρο, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η Διαμάντω Χριστοφορίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1999. Αποφοίτησε με άριστα από το Βασιλικό Ωδείο της Χάγης, ενώ τον Ιούνιο του 2026 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο κλασικό τραγούδι στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Codarts του Ρότερνταμ. Έχει εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές της Ολλανδίας και της Αυστρίας, με το ρεπερτόριό της να εκτείνεται από το κλασικό ορατόριο και την όπερα έως τη σύγχρονη μουσική, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία με σύγχρονους συνθέτες.

Μουσική έξω από τις αίθουσες συναυλιών

Το The Piano Tour, πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, ξεκίνησε το 2019 με στόχο να μεταφέρει το πιάνο έξω από τις συμβατικές αίθουσες συναυλιών, δημιουργώντας μουσικές συναντήσεις σε χώρους πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, φύσης και δημόσιας ζωής. Το 2025 το εγχείρημα προτάθηκε για το διεθνές βραβείο Music Rights Award του International Music Council.

Όπως και τα προηγούμενα ρεσιτάλ της σειράς, η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της σελίδας του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde στο Facebook και θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, της Eurobank Cyprus και των Pralina Experience του Ομίλου Ζορμπά.

Πληροφορίες

The Piano Tour στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ημερομηνία: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00

Χώρος: Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία

Ζωντανή μετάδοση: Facebook

Διαθέσιμο μετά τη συναυλία: YouTube