Το 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας τη δουλειά οκτώ μουσικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της jazz, της αυτοσχεδιαστικής και της world music. Οι συναυλίες θα αρχίζουν καθημερινά στις 19:30.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, έχει στόχο την προβολή της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας και την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Πέρα από τις ζωντανές εμφανίσεις, το Showcase αποτελεί σημείο συνάντησης μουσικών και επαγγελματιών της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φεστιβάλ και μουσικών οργανισμών από το εξωτερικό, με σκοπό τη γνωριμία με την κυπριακή μουσική σκηνή και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

Μέσα από συζητήσεις, επαγγελματικές συναντήσεις και δράσεις δικτύωσης, επιδιώκεται η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους Κύπριους μουσικούς, τόσο σε επίπεδο συνεργασιών όσο και συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα των τριών ημερών

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου | 19:30

Gandalfinis

Alexandros Adam Group

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου | 19:30

Ermis Michail Quartet

Chunky Funky

Fuzz Bus

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου | 19:30

The Charis Ioannou Quartet

Christos Yerolatsitis' Unity

Macumba

Μετά τις συναυλίες κάθε βραδιάς θα πραγματοποιείται jam session στο ART STUDIO 55.

Πληροφορίες

Το 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Θέατρο Ριάλτο, με ώρα έναρξης τις 19:30.

Τα εισιτήρια κοστίζουν €10 και €8, ενώ διατίθεται και Festival Pass προς €20. Η είσοδος είναι δωρεάν για επαγγελματίες μουσικούς, φοιτητές μουσικής και μαθητές μουσικών σχολείων.

Η προπώληση γίνεται από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–15:00 (τηλ. 77777745), καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Interticket.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού.