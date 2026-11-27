Η κυπριακή καθημερινότητα, οι αρχέγονοι μύθοι και οι διαφορετικές εκφάνσεις της ιστορικής μνήμης συναντώνται στη χειμερινή δημοπρασία της Cypria Fine Art Auctions, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στην Gallery K στη Λευκωσία. Μέσα από έργα σημαντικών Ελλήνων και Κυπρίων δημιουργών, αλλά και καλλιτεχνών που συνέδεσαν τη διαδρομή τους με το νησί, αναδεικνύεται ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα, το βίωμα και τη συλλογική μνήμη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ξεχωριστό έργο του Πολ Γεωργίου, που αποτυπώνει τη δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει το καθημερινό σε διαχρονικό.

Πολ Γεωργίου, «Επιστροφή από τα χωράφια» (1954) · Lot 76 · €35.000–€55.000

Ένα ιδιαίτερο έργο του Πολ Γεωργίου (1901–1972), που μετέτρεψε σκηνές της κυπριακής ζωής σε εικόνες με σχεδόν μυθική διάσταση, ξεχωρίζει στη χειμερινή δημοπρασία της Cypria Fine Art Auctions την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στην Gallery K / Cypria στη Λευκωσία.

Στην «Επιστροφή από τα χωράφια» (1954, lot 76, €35.000–€55.000), μια ανδρική μορφή, με την πλάτη προς τον θεατή, κατευθύνεται σε επιβλητική γαλάζια πύλη. Η καμπύλη του τοίχου, η κίνηση του άνδρα και η λιτή γεωμετρία μεταμορφώνουν μια καθημερινή σκηνή σε μνημειακή, αινιγματική σύνθεση. Τα απαλά γαλάζια και η ώχρα εντείνουν την αίσθηση ενός χώρου που μοιάζει να αποκρύπτεται παρά να αποκαλύπτεται.

Το συλλεκτικό ενδιαφέρον για τον Πολ Γεωργίου έχει καταγραφεί σε προηγούμενες πωλήσεις της Cypria: το «Quartier Réservé (Out of Bounds)» (1953) απέφερε €100.036, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η κυπριακή ζωή και η γλώσσα της νεωτερικότητας

Στο «Στο Όμοδος» (lot 72, €7.000–€12.000), ο Χριστόφορος Σάββα (1924–1968) ανασυνθέτει μια οικεία σκηνή της κυπριακής ζωής μέσα από γωνιώδη γεωμετρικά σχήματα και μεστά χρώματα. Ένας Κύπριος βιολιστής αναδύεται μέσα από τα επίπεδα, ενώ το έντονο ψυχρό κίτρινο φωτίζει τη σύνθεση και της προσδίδει συγκινησιακή δύναμη. Το έργο είναι ένα από τρία του καλλιτέχνη, μαζί με το «Γυναικείο γυμνό» (lot 73, €650–€1.200) και την «Καθιστή γυναίκα» (lot 74, €1.200–€1.800).

Γκλιν Χιουζ: από τον μύθο στα Βαρώσια

Ο Ουαλός εικαστικός Γκλιν Χιουζ (Glyn Hughes, 1931–2014), που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 1956 και συνίδρυσε με τον Σάββα τη γκαλερί «Απόφαση» το 1960, εκπροσωπείται με οκτώ έργα. Στο «Χωρίς τίτλο» (2009, lot 34, €700–€1.000), κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα συγκρούονται με πρασινογάλαζες διαδρομές σε μια σχεδόν ηφαιστειακή έκρηξη χρώματος. Η σκοτεινή κεντρική μορφή επιτρέπει συνειρμούς με τις αρχέγονες πτηνόμορφες και ανθρωπόμορφες παραστάσεις της κυπριακής προϊστορίας — μια ερμηνεία που παραμένει ανοιχτή.

Στις «Αναμνήσεις της φυγής από τα Βαρώσια» (1983, lot 35, €2.500–€3.500), πράσινες σχηματοποιημένες μορφές, μια κόκκινη παρουσία, γραφή και διαφορετικά υλικά συγκροτούν έναν αποσπασματικό χώρο. Η εμπειρία του εκτοπισμού εκφράζεται όχι ως ενιαία ιστορική σκηνή, αλλά ως θραύσματα συλλογικής μνήμης.

Άλλες όψεις της κυπριακής παράδοσης

Στους «Παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου» (lot 39, €450–€750), ο Γιώργος Κορνιώτης (1912–1990) οργανώνει μια πολυπρόσωπη σκηνή: τα πυραμιδοειδή κτίρια του βάθους αντιπαρατίθενται με τις ακανόνιστες καμπύλες του δαπέδου, ενώ κίτρινες και γαλαζοπράσινες επιφάνειες σχηματίζουν νοητές διαγώνιες, δίνοντας ρυθμό και κίνηση. Ο Γιάννης Πελεκάνος (γενν. 1937) εκπροσωπείται με το «Συμπόσιο» (lot 41, €950–€1.500), μια αφήγηση συλλογικής ζωής.

Από το Μόναχο στην Ελλάδα

Τη σχέση με την πατρίδα φωτίζουν και οκτώ σχέδια του Νικολάου Γύζη (1842–1901), από το πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα μετά τις σπουδές του στο Μόναχο. Τα σχέδια της περιόδου 1872–1873, προερχόμενα από την καλλιτεχνική κληρονομιά του στο Μόναχο, παρουσιάστηκαν σε ευρύτερη ενότητα 63 σχεδίων από τον οίκο Neumeister τον Φεβρουάριο του 2026. Προσφέρονται σε τρεις ομάδες (lots 56–58, €800–€1.200 ανά ομάδα).

Στα ελληνικά έργα περιλαμβάνονται επίσης δημιουργίες των Ιωάννη Αλταμούρα, Περικλή Πανταζή, Άγγελου Παναγιώτου. Μια διαφορετική μνήμη ανακαλεί ο Χρήστος Κάγκαρας στην «Αντίσταση 1942–1944» (1980, lot 119, €1.300–€2.500): ένοπλοι αντάρτες ανάμεσα στα χιονισμένα δέντρα θυμίζουν βυζαντινές μορφές αγίων, αντιπαραθέτοντας τη γαλήνη του τοπίου στην απειλή του πολέμου.

Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον έχει η χαλκογραφία «Cipro» (1570) του Βενετού χαρτογράφου Nicolò Nelli (lot 166, €22.000–€30.000), όπου η Κύπρος απεικονίζεται την περίοδο της οθωμανικής εισβολής, περιβαλλόμενη από πολεμικά πλοία.

Από την κυπριακή καθημερινότητα έως τον μύθο και την ιστορική μνήμη, τα έργα αποκαλύπτουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο τόπος μετατρέπεται σε ζωγραφική εμπειρία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώραΠέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, 19:00

Τοποθεσία: Gallery K / Cypria [Έβρου 14, Στρόβολος, Λευκωσία]

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