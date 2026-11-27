4 - 6 Παρ – Κυρ 19:30

Cyprus Jazz and World Music Showcase 2026

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν το 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, αποτυπώνοντας μια σφαιρική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας. Τα επιλεγμένα σχήματα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους τόσο στο κοινό της Κύπρου, όσο και σε επαγγελματίες από το εξωτερικό, που προσκαλούνται να παρακολουθήσουν το Showcase, το οποίο θα πλαισιωθεί και φέτος με παράλληλες δράσεις αλλά και με pre-event.

€10 / 8 (€20 για 3 μέρες )

7 - 9 Δευ – Τετ

Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Κούνδουρου

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του σημαντικού Έλληνα σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου, το Θέατρο Ριάλτο, το Τμήμα Καλών Τεχνών του TΕΠΑΚ και η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού φιλοξενούν ένα τριήμερο αφιέρωμα στο έργο του, που περιλαμβάνει: Στις 7/12 εγκαίνια έκθεσης των εικαστικών καλλιτεχνών Γιούλας Χατζηγεωργίου, Νίκου Σύννου και Μάκη Φάρου, με έργα που έχουν ως αφετηρία τους το έργο του Κούνδουρου, και προβολή της ταινίας του Ο Δράκος στον κινηματογράφο ΡΙΟ. Στις 8/12 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το έργο του Κούνδουρου στο ΤΕΠΑΚ και το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί στις 9/12 με προβολή των ταινιών του, Μαγική Πόλη και 1922, στο Θέατρο Ριάλτο. Χορηγoί: Πρεσβεία της Ελλάδος & Δήμος Λεμεσού.

Είσοδος Ελεύθερη

12 Σαβ 19:00 (175’)

André Rieu’s 2026 Christmas Concert: Let It Snow

Φέτος τις γιορτές, απολαύστε τις ομορφότερες στιγμές του χρόνου στη μεγάλη οθόνη, με τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του André Rieu. Ένα εορταστικό υπερθέαμα, γεμάτο αγαπημένα κλασικά τραγούδια, μαγευτικά βαλς και εκπλήξεις. Μαζί με την παγκοσμίου φήμης Ορχήστρα Johann Strauss, εξαιρετικές σοπράνο, και μια επιβλητική ανδρική χορωδία εκατό φωνών, ο André ζωντανεύει το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μια συναυλία, που ξεχειλίζει από μουσική και γιορταστικό κέφι, ιδανική για όλη την οικογένεια.

€ 15/10

13 Κυρ 17: 00 (60’)

Χριστούγεννα με τους Άνταμς – Μια μονομαχία χορωδίας I Π.Κ. Επιλογή

Αυτά τα Χριστούγεννα, δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται! Η μελωδική Δημοτική Χορωδία και η αλλόκοτα γοητευτική οικογένεια Άνταμς μπλέκονται σε μια μουσική μονομαχία γεμάτη χιούμορ και αναπάντεχες αρμονίες. Ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ, με την Παιδική Χορωδία και το Μουσικό Εργαστήρι της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή», όπου το διαφορετικό γίνεται αξέχαστο! Κείμενο, Ενορχηστρώσεις, Διδασκαλία Χορωδίας: Κορίνα Βασιλείου. Σολίστες: Άντρεα Σοφοκλέους, Ηρόδοτος Αχιλλέως, Κυριακή Ερωτοκρίτου, Χριστούλλα Κυριάκου. Πιάνο: Κορίνα Βασιλείου, Ευφώνιο: Αντρέας Θεοχάρους, Τρομπέτα: Γιώργος Ελ Χάμπερ.

€15/10

17 Πεμ 20:30 (135‘)

Φροστ/Νίξον – Πήτερ Μόργκαν I Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Ένα καθηλωτικό πολιτικό δράμα που μεταφέρει στη σκηνή μία από τις πιο διάσημες τηλεοπτικές αναμετρήσεις του 20ού αιώνα, ανάμεσα στον τηλεπαρουσιαστή Ντέιβιντ Φροστ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον. Ένα έργο για την εξουσία και την ευθύνη, για τη δημοσιογραφία, τη χειραγώγηση και την ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει πίσω του τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος. Ερμηνεία: Βαρνάβας Κυριαζής, Γιώργος Αναγιωτός, Σταύρος Δημόπουλος, Ανδρέας Βούλγαρης, Γρηγόρης Γεωργίου, Μιχάλης Παπέττας, Μαρίνα Μακρή, Δημήτρης Αντωνίου, Φάνος Θεοφάνους, Ιωάννα Κεραυνού. Με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

€15/6

18 Παρ 19:00 (90’)

Χριστούγεννα με το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας»

Το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του και 10 χρόνια υπέροχης συνεργασίας με το Θέατρο Ριάλτο. Στη φετινή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του, θα παρουσιαστεί ένα εορταστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή Μουσικών Συνόλων του σχολείου υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση των υπεύθυνων καθηγητών τους.

Στηρίζουν οι Διευθύνσεις και οι Σύνδεσμοι Γονέων του Λανιτείου Λυκείου και Γυμνασίου.

€5

20 Κυρ 20:30 (150’)

Μαρίνα Σπανού Live

Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, έρχεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Ριάλτο και δίνει ραντεβού με το κοινό της για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα, και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους μέσα από τη μουσική. Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες και ταξίδια, η Μαρίνα ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να ζήσουμε ξανά για λίγο την ανεμελιά του καλοκαιριού. Μουσικοί: Κωστής Βήχος - Μπάσο, Ενορχηστρώσεις,

Διονύσης Μόρφης – Κιθάρα, Αποστόλης Μπουρνιάς - Κρουστά, Τύμπανα, Γιώργος Κουρέλης – Πλήκτρα. Χρήστος Σπανός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια.

€ 25/20

21 Δευ 20:30 (110‘)

Ένα ψέμα του μυαλού - Sam Shepard Ι Θέατρο Διόνυσος

Το θεατρικό έργο του Σαμ Σιέπαρντ, γραμμένο το 1985, παραμένει βαθιά επίκαιρο. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ενδοοικογενειακή βία, όχι ως ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως αποτέλεσμα βαθύτερων συστημικών προβλημάτων μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία. Το έργο αποκαλύπτει τον φαύλο κύκλο της βίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αναπαράγεται και διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά με τις ανάλογες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά. Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου. Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης. Ηθοποιοί: Σάββας Μενοίκου, Χρήστος Γκρόζος, Πωλίνα Ματθαίου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Έρικα Μπεγιέτη, Μυρτώ Κουγιάλη, Χρήστος Γιάγκου, Έλενα Δημητρίου.

€15 / 12

22 Τρι 20:30 (120’)

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με έργα των Strauß και Robert Stolz - Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Ένα εορταστικό πρόγραμμα γεμάτο αυθεντική βιεννέζικη γοητεία, με αγαπημένα τραγούδια του Robert Stolz, βαλς, πόλκες, εμβατήρια και γκάλοπ των Johann Strauß I, Johann Strauß II, Joseph Strauß και Eduard Strauß. Οι εξαίρετοι λυρικοί καλλιτέχνες, Μαρίζα Αναστασιάδη, σοπράνο και ο τενόρος Dario Di Vietri, συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού της Διευθυντή, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

€30/23 Zώνη Α & €25/20 Zώνη Β

Πληροφορίες/Εισιτήρια:

www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45