«Ανοιχτοί Ορίζοντες»: Έκθεση εικαστικών και λογοτεχνίας στη Λάρνακα

Η ΠΟΕΔ Λάρνακας και η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου συνδιοργανώνουν εικαστική έκθεση σε διάλογο με τη λογοτεχνία με τίτλο «Ανοιχτοί Ορίζοντες», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Επαρχιακό Γραφείο της ΠΟΕΔ Λάρνακας (Παύλου Λιασίδη 13, Αραδίππου) από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου 2026.

Η έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» συγκροτεί ένα αναγνωριστικό πολιτιστικό εγχείρημα, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως ενεργοί δημιουργοί και φορείς πολιτισμού. Αναδεικνύοντας το συχνά αθέατο καλλιτεχνικό και πνευματικό τους έργο, η έκθεση υπενθυμίζει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά εκτείνεται στη διαμόρφωση πολιτισμικής συνείδησης, αισθητικής παιδείας και κριτικού στοχασμού. Μέσα από αυτή τη συλλογική πράξη αναγνώρισης, ανοίγονται προοπτικές για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον σύγχρονο πολιτισμό, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές συνέργειες που μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο «ορίζοντας» νοείται ως ερμηνευτικό πεδίο συνάντησης του ορατού και του αόρατου, του υπαρκτού και μη υπαρκτού, και του δυνατού μη δυνατού, λειτουργώντας, από τη σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών, ως χώρος συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσής, όπου η ταυτότητα και η καθημερινή εμπειρία μετασχηματίζονται σε εγκιβωτισμένες αφηγήσεις από την οπτική του ενήλικα δασκάλου.

Συμμετέχουν οι δημιουργοί:

Εικαστικά: Ροδούλα Γιασεμή, Ελπίδα Ζαννεττίδου Ηλία, Μυρώ Ζέκα, Γεωργία Θεοδωρίδου, Μαριλένα Κιαγιά, Ιφιγένεια Κραμβή, Ευγενία Κωνσταντίνου, Αντρέας Κώστα, Ιωάννα Παπαντωνίου, Ειρήνη Παύλου, Γαβριέλλα Φωκά, Μαρία Χριστοδούλου.

Λογοτεχνία: Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου, Αναστασία Γαϊτάνου, Αντώνης Ζαρίντας, Ευγενία Κωνσταντίνου, Αντρέας Κώστα, Λουίζα Μαππούρα, Γεωργία Οικονόμου, Ιωάννα Παπαντωνίου, Λευτέρης Πλουτάρχου, Θεοδοσία Σκουρουμούνη, Αντρέας Τιμοθέου, Μαρία Χατζηαυξεντή, Μαρία Χριστοδούλου, Μαρία Χρυσοστόμου, Ανώνυμος.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Δρ. Γεώργιος Ορφανίδης, Ιστορικός Τέχνης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 18.30.

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη 22/01: 09.30 – 12.00, Παρασκευή 23/01: 09.30 – 12.00 και 16.00 – 18.00 και Σάββατο 24/01: 09.30 – 12.00.

Τυχόν έσοδα από πωλήσεις θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για φιλανθρωπικούς σκοπούς.