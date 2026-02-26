4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου | Επιστρέφει στις 6-8 Μαρτίου στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 26.02.2026 09:16

Η επίσημη έναρξη, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα πλαισιωθεί από Opening Party με τη DJ Χριστίνα Παπακυριακού, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, μετά την τελευταία παράσταση, με Closing Party με τον DJ D-Prank.

Το 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) επιστρέφει από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο, ως βασικός θεσμός διεθνούς προβολής της σύγχρονης κυπριακής χορογραφίας.Το Showcase αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Μέσα από στοχευμένες προσκλήσεις σε διεθνείς επιμελητές και διοργανωτές φεστιβάλ, λειτουργεί ως πλατφόρμα δικτύωσης, ενισχύοντας τη διεθνή κινητικότητα των Κυπρίων δημιουργών, ενώ παράλληλα προσφέρει στο τοπικό κοινό την ευκαιρία να δει ξανά σημαντικά έργα της τελευταίας διετίας.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

19:00 — NO IM NOT

Πάνος Μαλακτός | 25’

Το έργο NO IM NOT πραγματεύεται τις δυναμικές κατάχρησης εξουσίας στον τομέα του χορού. Αμφισβητώντας τη βιτρίνα της «ευεξίας» που συχνά προβάλλεται στον κλάδο, το έργο αποκαλύπτει τους αγώνες των χορευτών και των χορευτριών με την ψυχική τους υγεία μέσα σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, όπου καλούνται να διαχειριστούν τη συστημική κακοποίηση, τη χειραγώγηση και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες της επαγγελματικής τους ζωής. Το NO IM NOT αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου ομαδικού έργου μεγάλης διάρκειας του Πάνου Μαλακτού, με τίτλο Are You Okay?, το οποίο αναδεικνύει τη διττότητα της εμπειρίας των χορευτών/ριών, αποδομώντας την απόσταση ανάμεσα στην κοινωνική πίεση να φαίνονται «καλά» και στον εσωτερικό τους προσωπικό αναβρασμό.

Χορογραφία: Πάνος Μαλακτός

Ερμηνεία: Στυλιάνα Αποστόλου, Ναταλία Βασιλική Βαγενά, Μελίνα Σοφοκλέους

Βοηθός: Μάγδα Αργυρίδου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Μουσική: Aenaa - Die Arkitekt, The Swan - Camille Saint-Saëns, Dystopia - Wax Wings&Die Arkitekt

Μουσική παραγωγή: TEO.x3

Στίχοι: Ody Icon

Ο Πάνος Μαλάκτος είναι Κύπριος χορευτής και χορογράφος, το έργο του οποίου κινείται ανάμεσα στην queer εμπειρία, την ταυτότητα και τη μεταμόρφωση, μέσα από ένα ωμό, σωματικό και συναισθηματικά φορτισμένο ιδίωμα. Η καλλιτεχνική του πρακτική αντλεί από καθημερινές χειρονομίες και σουρεαλιστικές εικόνες, διαμορφώνοντας χώρους όπου συνυπάρχουν η τρυφερότητα, το παράδοξο και η αμηχανία. Με αφετηρία την κίνηση, αλλά με διαρκές άνοιγμα προς τη θεατρικότητα, τα έργα του αποτελούν οικείες συναντήσεις, συνάμα προσωπικές, παιγνιώδεις και πολιτικές. Έχοντας σπουδάσει μουσικό θέατρο στο Bird College και κλασικό και σύγχρονο χορό στη Rambert School, συνδυάζει τεχνική ακρίβεια με έντονη ερμηνευτική παρουσία. Το καλλιτεχνικό σύμπαν του δημιουργού διαμορφώνεται από μια διαρκή περιέργεια για το σώμα ως τόπο αντίφασης, μνήμης και αντίστασης. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε περιοδείες ανά την Ευρώπη και τη Νέα Ζηλανδία, προσκαλώντας το κοινό σε τοπία όπου η κίνηση γίνεται τρόπος αναστοχασμού της ταυτότητας, της ευαλωτότητας και του ανήκειν.

20:00 — The future is dark which is the best thing a future can be

Πέτρος Κονναρής & Ροδιά Βόμβολου | 120’ (επι-σκηνής)

Το έργο The future is dark which is the best thing a future can be είναι μια περφόρμανς-επιτραπέζιο παιχνίδι που αναζητά κριτικούς τρόπους σύνδεσης με τα επιτακτικά ζητήματα της σημερινής πραγματικότητας και ενεργοποιεί εναλλακτικές εικασίες για το μέλλον. Τρεις παίκτριες, υπο την καθοδήγηση δύο συντονιστριών, κινούνται ως πιόνια σε ένα επιδαπέδιο τοπίο από σταθμούς γνώσης/έννοιες όπως το Παλάτι της Φεμινιστικής Διακυβέρνησης, Ο Βράχος της Ευθύνης, και Το Σπήλαιο της Φροντίδας. Μέσα από διάφορα σκορ, παράγουν ποιητικά μανιφέστα, φαντασιακές αφηγήσεις, κριτικά ερωτήματα, και ενσώματα τοπία. To έργο διερευνά τη σύνδεση μεταξύ της λογικής ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού και της χορογραφικής σκέψης, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ παραστατικών τεχνών και καθημερινότητας. Το επιτραπέζιο παιχνίδι ως φαντασιακή παραστατική σκηνή προτείνει μια οριζόντια ανακατανομή της αυτενέργειας και των ιεραρχιών εξουσίας. Με στοιχεία από την επιτελεστικότητα/αισθητική των τηλεοπτικών παιχνιδιών (του 90’), η παράσταση ενεργοποιεί έναν ανοιχτό, ευάλωτο και παιχνιδιάρικο χώρο για διάλογο και προβληματισμό.

Ιδέα, Δημιουργία: Πέτρος Κονναρής, Ροδιά Βόμβολου

Σκηνογραφία, Οπτική Ταυτότητα Παιχνιδιού: Χρύσα Γεωργίου

Ερμηνεία: Ελεάνα Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, Κωσταντίνα Peter, Πέτρος Κονναρής, Ροδιά Βόμβολου

Αρχικό Καστ: Ελεάνα Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, Κωσταντίνα Peter, Μύριαμ Γκατ, Αρετή Χουρδάκη, Πέτρος Κονναρής, Ροδιά Βόμβολου

Γραφιστικά: Μαίρη Πηλλακούρη

Σύμβουλος Ηλεκτρολογικών: Γιάννης Πουλάκης

Παραγωγή: A moment to Perform

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025 του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου.

* Ο τίτλος είναι δανεισμένος από μια φράση που έγραψε η Virginia Woolf στο ημερολόγιό της το 1915, λίγο μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ως μια προσπάθεια για διατήρηση της ελπίδας.

Ο Πέτρος Κονναρής είναι καλλιτέχνης της περφόρμανς που δουλεύει μεταξύ των πεδίων του χορού, του live art και της συμμετοχικής τέχνης. Η Ροδιά Βόμβολου είναι δραματουργός και ερευνήτρια που δουλεύει στο πεδίο της χορογραφίας και της περφόρμανς. Η συνεργασία τους στη χορογραφία και τη δραματουργία ξεκίνησε το 2020 με το έργο The only thing that matters is how much you love, στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας Moving the New της Στέγης Χορού Λεμεσού, και συνεχίστηκε ανεξάρτητα στη δημιουργία των έργων Performing Silence (2021) και Feel free to take a nap (2023). Βασισμένο στη χορογραφική και δραματουργική πρακτική τους, το The Future is dark which is the best thing a future can be (2025) είναι το πρώτο έργο που συνδημιούργησαν.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 (επι-σκηνής)

19:00 — NOT ALL WARS ARE VISIBLE

Χάρης Κούσιος | 40’

Σε αυτή την καθηλωτική παράσταση, το κοινό καλείται να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας των χορευτριών. Η οδηγία «Shout the word STOP if women are in danger» γεννά ένα δίπολο: μια μάχη που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια των θεατών και μια δεύτερη, αόρατη, μέσα στο μυαλό τους. Ο χώρος διαμορφώνεται ως αρένα, με τους θεατές να περιβάλλουν τη δράση. Όσο η περφόρμανς εξελίσσεται, οι χορεύτριες στηρίζονται στην αίσθηση της ακοής και της αφής—τα σώματα των θεατών γίνονται η αναφορά τους στον χώρο. Ίσως η πραγματική μάχη να μην είναι αυτή που βλέπεις, αλλά αυτή που συμβαίνει μέσα σου.

Χορογραφία: Χάρης Κούσιος

Ερμηνεία: Στυλιάνα Αποστόλου, Μάγδα Αργυρίδου, Άννα Νικολάου, Μελίνα Σοφοκλέους, Κατερίνα Τυλληρίδου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Σχεδιασμός Σκηνικού & Ηχητικού Χώρου: Χάρης Κούσιος

Κοστούμια: Χάρης Κούσιος

Παραγωγή: Δήμος Λεμεσού

Συμπαραγωγή: Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης

Ο Χάρης Κούσιος είναι Κύπριος καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Ως χορευτής, υπήρξε συνεργάτης της Alexandra Waierstall (2011–2022) και παράλληλα βοηθός χορογράφου, ενώ συνεργάστηκε και με άλλους χορογράφους όπως ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Έχει λάβει στήριξη από ευρωπαϊκά δίκτυα όπως τα Aerowaves και Module Dance και έχει χορογραφήσει για μεγάλες σκηνές, φεστιβάλ και ιδρύματα, όπως η Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ωνάση και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ως χορευτής, δημιουργός και δάσκαλος έχει εργαστεί διεθνώς, παρουσιάζοντας έργα του σε φεστιβάλ και διδάσκοντας σε πανεπιστήμια και σχολές. Αναπτύσσει προσωπική μέθοδο αυτοσχεδιασμού με θεραπευτικές ιδιότητες και από το 2024 συνεργάζεται με την ψυχολόγο Μαριάννα Βασιλάκη σε σεμινάρια ανάλυσης χαρακτήρα μέσω κίνησης. Η δουλειά του είναι πολυδιάστατη, βαθιά προσωπική και κινείται μέσα σε πολύ ρευστά όρια τεχνών. Το κοινό συμμετέχει στη δημιουργία του έργου και η δυναμική του επηρεάζει το σκηνικό αποτέλεσμα.

20:15 — SAY YES! AGAIN AND AGAIN (16+)

Εύη Δημητρίου / Εν Δράσει | 50’

Η παράσταση εξερευνά ζητήματα ταυτότητας με έμφαση στο φύλο, μέσα από μια αισιόδοξη και παιγνιώδη προσέγγιση. Εμπνευσμένη από το βιβλίο Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good της Αdrienne Maree Brown (AK Press, 2019), η χορογράφος, μαζί με τη δημιουργική ομάδα, διερευνά τι μπορεί να σημαίνει ο όρος «ακτιβισμός» σήμερα και τη δυναμική και τις θετικές επιπτώσεις του να μπορούμε να λέμε «ναι» στον εαυτό μας, στα θέλω μας και στις ανάγκες μας. Επί σκηνής, τρεις περφόρμερ από την Κύπρο, την Ολλανδία και την Ελλάδα μοιράζονται, μέσα από την κίνηση και τον λόγο, προσωπικές εμπειρίες που τις/τους διαμόρφωσαν ως άτομα. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις, η παράσταση διερευνά κοινωνικές νόρμες, queer υποκειμενικότητες και κανονιστικές πιέσεις. Το έργο αποτελεί μέρος της εν εξελίξει χορογραφικής έρευνας της δημιουργού γύρω από ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντιμετωπίζοντας την περφόρμανς ως σημείο εκκίνησης ενός διαλόγου με το κοινό, η χορογράφος διερευνά διαφορετικές πρακτικές προσέγγισης της πολιτικής του σώματος.

Χορογραφία: Εύη Δημητρίου σε συνεργασία με τις/τους περφόρμερ Ελευθερία Σωκράτους, Bas van der Kruk, Ράνια Γλυμίτσα

Σύμβουλος Δραματουργίας: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Aleksandar Jotovik

Σύμβουλος/Μέντορας (Α’ φάση): Παύλος Κουντουριώτη

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης: Μιχάλης Παπαμιχαήλ

Εκπαίδευση Φωνής: Cathryn Robson

Επιμέλεια Κοστουμιών: Κρίστια Μιχαηλίδου

Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης

Τρέιλερ: Σουζάνα Φιαλά

Μουσική Τρέιλερ: Konstanunos K.

Παραγωγή: Ομάδα Εν Δράσει

Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη.

Η Εύη Δημητρίου είναι Κύπρια χορογράφος και περφόρμερ. Η διεπιστημονική της πρακτική εκτείνεται στον χορό, την περφόρμανς και τoν κινηματογράφο, με τη χορογραφική της έρευνα να εστιάζει σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής της φροντίδας. Οι παραστάσεις της διερευνούν και εκθέτουν θέματα ταυτότητας, φύλου και σεξουαλικότητας, αμφισβητώντας πατριαρχικές δομές και κυρίαρχα αφηγήματα. Τα χορογραφικά της έργα έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα και φεστιβάλ στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ έχουν περιοδεύσει σε περισσότερες από 17 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Κεντρική Αμερική. Συν-σκηνοθέτησε τη βραβευμένη ταινία μικρού μήκους Posidonies, ένα υποβρύχιο έργο με επίκεντρο το απειλούμενο είδος Posidonia oceanica. Σπούδασε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance στο Λονδίνο και στο Limon Institute στη Νέα Υόρκη και κατέχει μεταπτυχιακό στη Χορογραφία από το Codarts University of the Arts. Είναι συνιδρύτρια της ομάδας Εν δράσει, η οποία στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, καθώς και ιδρυτικό μέλος της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κυπριακής, αλλά και διεθνούς, χορευτικής κοινότητας.

21:15 — Μεταλλαγμένο Γονίδιο (Mutated Gene)

Μιλένα Ugren Κούλας & Stylish Junkies Collective | 50’

Σε αυτό το χορογραφικό έργο, η Μιλένα εμπνεύστηκε από επιστημονική έρευνα σχετικά με το πώς αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η αληθινή μας φύση είναι μια προσαρμογή στις συνθήκες, το περιβάλλον και τις εμπειρίες που ζούμε. Με χορευτές, η χορογράφος διερεύνησε πώς η ταυτότητα διαμορφώνεται από αυτά που υπομένουμε, τις εμπειρίες που βιώνουμε και τις σχέσεις και τους δεσμούς μας με τους ανθρώπους γύρω μας.

Χορογράφος: Μιλένα Ugren Κούλας

Χορευτές: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Μάγδα Αργυρίδου, Κρίστοφερ Μιλς, Άννα Νικολάου, Γιάννης Οικονομίδης, Μελίνα Σοφοκλέους, Κατερίνα Τυλληρίδου

Μουσική: Γεώργιος Κούλας, Δάφνη Κουλάς

Η ομάδα Stylish Junkies Collective, υπό την καθοδήγηση της Μιλένας Ugren Κούλα, συνιδρύθηκε από την Κατερίνα Τυλληρίδου, τη Μάγδα Αργυρίδου, την Έλενα Γαβριήλ, την Άννα Νικολάου, τον Γιάννη Οικονομίδη και τον Γιώργο Κούλα. Οι παραστάσεις τους εξερευνούν θέματα όπως το τραύμα, η ταυτότητα, η προσαρμοστικότητα, οι σχέσεις και η ανθρώπινη εμπειρία μέσω του σύγχρονου χορού και περιλαμβάνουν πρωτότυπη μουσική των Γιώργου Κούλας και Δάφνης Κούλας. Έχουν παρουσιάσει τα έργα τους στην Κύπρο, τον Παναμά, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ελλάδα και την Ολλανδία. Η Μιλένα Ugren Κούλας γεννήθηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Τεχνών Codarts και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MA) από το COMMA Master Choreography (κοινό πτυχίο των Fontys και Codarts), όπου είναι επίσης προσκεκλημένη χορογράφος.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

19:00 — Don’t You Just Love Melting?

Μελίνα Σοφοκλέους | 30’

Αντλώντας από μια προσωπική εμπειρία εξευγενισμού, σε έναν τόπο που υπόκειται σε διαρκή μεταβολή, οικεία πρόσωπα και χώροι διαλύονται, μετασχηματιζόμενοι σε κάτι νέο, κάτι ανοίκειο.

Στον πυρήνα της, η διαδικασία της «τήξης» αναδύεται μέσα από τη διαπλοκή ενεργών και παθητικών δυνάμεων· μέσα από τη συνύπαρξη της αντίστασης και της υ π ο χ ώ ρ η σ η ς.

Από αυτή τη συνθήκη, συνυφαίνονται αντιφατικά συναισθήματα, διαμορφώνουν το σώμα της παράστασης και φτιάχνουν αλυσίδες από μεταβαλλόμενες καταστάσεις… μεταβαλλόμενες κ ι ν ή σ ε ι ς… μεταβαλλόμενες δ ο μ έ ς.

Το έργο προσκαλεί το κοινό σε ένα φορτισμένο τοπίο, που ε κ τ υ λ ί σ σ ε τ α ι σ τ α δ ι α κ ά, όπου συνυπάρχουν η ένταση και η ε κ τ ό ν ω σ η και όπου η ίδια η πράξη της θέασης καθίσταται μέρος της εξίσωσης της «τήξης».

Σύλληψη, Χορογραφία & Ερμηνεία: Μελίνα Σοφοκλέους

Μουσική: Kalaqs (Γιώργος Χριστοφή) & Paulina Raad

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Σκηνικά: Ρεβέκκα Τάκη

Παραγωγή: Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2024

Συμπαραγωγή: Στέγη Χορού Λεμεσού

Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας: Moving The New (MTN 2025), ΣΧΛ

Μέντορες: Χρήστος Πολυμενάκος (Πλατφόρμα) και Ροδιά Βόμβολου (MTN25)

Συνομιλητές/τριες: Ναταλία Βαγενά, Γιώργος Χριστοφή, Ελεάνα Αλεξάνδρου, Μάγδα Αργυρίδου, Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου, Κατερίνα Πολίτη, Τζοάννα

Γραφιστικά: Δανάη Λαού

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης

*Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου το 2024 και αναπτύχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας Moving the New Residency 2025 της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Μελίνα Σοφοκλέους: καλλιτέχν@ χορού με έδρα τη Λεμεσό. Κατάγεται από την Κύπρο, την Ουαλία και την Αμερική. Αποφοίτησε από τη Σχολή Rambert School of Ballet and Contemporary Dance στο Λονδίνο το 2014 και δραστηριοποιείται διεθνώς ως περφόρμερ και χορογράφος. Ως περφόρμερ, έχει συνεργαστεί με χορογράφους και καλλιτεχνικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ άλλων με το Phoenix Dance Theatre (Η.Β.), τη Marie Chouinard στο πλαίσιο της La Biennale di Venezia (Ιταλία), την Aerites Dance Company σε παραγωγή που παρουσιάστηκε από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), την Toussaint To Move Company (Η.Β.), τον Πάνο Μαλακτό (Κύπρος) και τη Francesca Foscarini (Ιταλία). Παρουσίασε έργο σε πληθώρα διεθνών φεστιβάλ και παραστατικών τεχνών ανά την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ως χορογράφος, έχει συμμετάσχει στη La Biennale di Venezia (Young Choreographers Platform, 2020) καθώς και στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου (2019–2024), όπου το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Νέου Χορογράφου. Το 2025 υπήρξε φιλοξενούμεν@ καλλιτέχν@ στο πρόγραμμα Moving the New της Στέγης Χορού Λεμεσού, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκε και το έργο Don’t You Just Love Melting? στο φεστιβάλ Open House.

20:00 — ΦΑΡΜΑ (FARMA)

Άντρια Μιχαηλίδου | 25’

Το χορογραφικό έργο ΦΑΡΜΑ εμπνέεται από τη μορφή του Πάνα και τη μυθολογική του διάσταση ως θεού της φύσης, των κοπαδιών και του ενστίκτου. Στη σκηνή, η φιγούρα του βοσκού αναδύεται ως σύμβολο ανάμεσα στην τάξη και το χάος, καθοδηγώντας το «ποίμνιο» μέσα από έναν οριακό χώρο που αντανακλά κοινωνικούς και προσωπικούς αγώνες. Η χορογραφία συνδυάζει τελετουργικές χειρονομίες, ζωικές κινήσεις και σωματικές συγκρούσεις με urban στοιχεία και streetwear αισθητική, δημιουργώντας ένα σκηνικό περιβάλλον που ενώνει το αρχέγονο με το σύγχρονο. Μέσα σε αυτό το υβριδικό τοπίο, η αγριότητα, η κυκλικότητα και η μεταμόρφωση γίνονται γλώσσα κίνησης. Το έργο καλεί το κοινό να βιώσει ένα μυθικό ταξίδι που διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το χάος, το ένστικτο και την ανάγκη για ελευθερία.

Ιδέα, Χορογραφία: Άντρια Μιχαηλίδου

Χορευτές: Άννα Νικολάου, Μαρία Χρυσοστόμου, Ήβη Χατζηβασιλείου, Μυριάνθη Παναγιώτου, Απόλλωνας Αναστασιάδης, Ιωάννης Οικονομίδης, Μιχάλης Δημητρίου

Μουσική: Ανδρέας Ροδοσθένους

Ευχαριστίες στην Εύη Παναγιώτου και στο The Dance Central.

Η Άντρια Μιχαηλίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1995. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με Πτυχίο στον Χορό. Έχει συνεργαστεί ως χορεύτρια με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως, μεταξύ άλλων, οι Gonzalo Diaz, Jessica Russo, Laura Ginatempo, Fredo Belda, Εύη Παναγιώτου, Milena Ugren Koulas και Λία Χαράκη, ενώ υπήρξε μέλος της ομάδας σύγχρονου χορού Carabdanza στη Μαδρίτη. Τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της χορογραφίας, παρουσιάζοντας έργα της σε θέατρα και φεστιβάλ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για το έργο της ISOLATION, βραβεύτηκε ως «Νέος Χορογράφος της Χρονιάς» στην 20ή Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου (2020) και υπήρξε υποψήφια για το βραβείο «Excellence in Performance» στο STOFF Fringe Festival 2021 στη Στοκχόλμη. Το πιο πρόσφατο έργο της είναι η ΦΑΡΜΑ, που παρουσιάστηκε στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2025.

Παράλληλες Δράσεις – Meanwhile

Το Showcase πλαισιώνεται από το Meanwhile, σε διοργάνωση της Στέγης Χορού Λεμεσού, της Στέγης Χορού Λευκωσίας και της Νέας Κίνησης. Η πλατφόρμα αυτή προωθεί τη συνάντηση, τον διάλογο και την επαγγελματική δικτύωση καλλιτεχνών και πολιτιστικών φορέων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Περιπατητικό Gathering

Σάββατο 7/3/2026 | 10:00–12:00

Επιμελητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, μαζί με τους καλλιτέχνες του Showcase Χορογραφίας, περπατούν στον Μόλο, συζητώντας και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ανάγκες, με συντονίστρια τη χορογράφο Διαμάντω Χατζηζαχαρία.

Pitching Session, Speed Dating & More @Art Studio 55

Κυριακή 8/3/2026 | 16:00–18:00 Είσοδος Ελεύθερη

Δέκα επαγγελματίες του χορού μέσα από σύντομες παρουσιάσεις μοιράζονται, το έργο τους και τη δημιουργική τους διαδικασία σε επιμελητές και κοινό. Θα ακολουθήσει συντονισμένο speed dating session σε σχεδιασμό της Ελεάνας Χαραλάμπους, πολιτιστικής διαχειρίστριας και project manager της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Εισιτήρια: € 8

Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους & επαγγελματίες χορού.

Πληροφορίες & εισιτήρια: https://rialto.interticket.com/?lang=el | 77777745

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία με: Στέγη χορού Λεμεσού, Στέγη Χορού Λευκωσίας, Νέα Κίνηση