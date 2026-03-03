Green Steps 2026 | Πρόγραμμα χορού και οικολογικής ενσυναίσθησης για παιδιά

Δημοσιεύθηκε 03.03.2026 11:40

Το Green Steps είναι ένα πρόγραμμα χορού και οικολογικής ενσυναίσθησης για παιδιά 5-11 ετών και τις οικογένειές τους. Μέσα από διάφορες δράσεις για παιδιά, οικογένειες, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους μας ενδιαφέρει η σύνδεση του χορού με τη φύση και η επιμόρφωση των παιδιών για την περιβαλλοντική κατάσταση μέσα από την τέχνη του χορού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω δράσεις:

Performative Roundtable | 14 Μαρτίου, 10:00, Στέγη Χορού Λευκωσίας

Μέσα από ένα μη ιεραρχικό τρόπο συζήτησης οι συμμετέχοντες θα προβούν σε δομημένη συζήτηση γύρω από τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, τις δημιουργικές εκπαιδευτικές μεθόδους και ανοικτές εισηγήσεις γύρω από την οικολογία το χορό.

Ανοικτό σε: Άτομα με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικά θέματα, πολιτισμό και εκπαίδευση (Καλλιτέχνες, Χορογράφους, Εκπαιδευτικούς, Περιβαλλοντιστές, παιδιά, εφήβους, γονείς)

Συντονισμός: Πέτρος Κονναρής

Sign up από τις 9:30

Εργαστήρι | 15 Μαρτίου, 10:00, Πάρκο Αθαλάσσας

Ένα εργαστήρι γνωριμίας με το πάρκο Αθαλάσσας, την καθαριότητα και την φροντίδα του περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μαζί με τις οικογένειες τους θα μάθουν για την (αλληλο)σύνδεση του οικοσυστήματος μας. Το εργαστήρι περιλαμβάνει (Α) περιπατητική, επιμορφωτική ανακάλυψη, (Β) κυνήγι θησαυρού με κατευθυνόμενες οδηγίες και (Γ) παιχνίδι δημιουργικής κίνησης.

Σχεδιασμός και συντονισμός: Ζωή Γιωργαλλή, Πέτρος Κονναρής, Χριστιάνα Αντωνουδιού

Διάρκεια 1.5 ώρα. Δωρεάν Συμμετοχή.

Απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά 5-11 ετών

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/aTY9DR1PuPrMhtzVA

Μετά το εργαστήρι θα προσφερθούν χυμοί και σνακς.

Sign up από τις 9:30

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και δασκάλους χορού | 18 Απριλίου, 9:00, Στέγη Χορού Λευκωσίας

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και δασκάλους χορού από την Έλενα Παναγιώτου και την Ζωή Γιωργαλλή

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

Παράσταση Green Steps | 26 Απριλίου, 10:00, Πάρκο Αθαλάσσας

Παράσταση από την Ζωή Γιωργαλλή

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

Webinar | 15 Ιουνίου, 18:00

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος

Το GREEN STEPS πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Προς μια ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη στον κόσμο – Πρόγραμμα Προεδρίας της ΕΕ 2024–2026» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τους Global Focus, Grupa Zagranica, CARDET και CONCORD, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Αριθμός έργου: 2024/459-484.