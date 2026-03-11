«Ανεράδων Ονειρέματα» | Εργαστήρια δημιουργικής κίνησης σε μουσεία της Λάρνακας και της Πάφου

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 13:33

Κεντρικός άξονας αποτελεί το παραμύθι των Ανεράδων, το οποίο εμπλουτίζεται με αναφορές στην Αρχαιότητα - μύθους, εικαστικές μορφές, σύμβολα και αρχαιολογικά ευρήματα.Μέσα από τη σωματική εμπλοκή, οι συμμετέχοντες καλούνται να:

Εργαστήρια δημιουργικής κίνησης με ζωντανή μουσική από την ομάδα Engram Kokoro θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας, στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου, παιδιά δημοτικού, οικογένειες (παιδιά με γονείς) καθώς και σε ενήλικες.

Οι δράσεις διοργανώνονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τους Μαρία Καμπέρη και Δημήτρη Γιασεμίδη τόσο εντός των χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου όσο και στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας.

«Ανεράδων Ονειρέματα»

Η εκδοχή του πρότζεκτ «Ανεράδων Ονειρέματα» επιχειρεί να αναπτύξει έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τον αρχαιολογικό χώρο. Αφετηρία της πρότασης αποτελεί το ερώτημα: πώς μπορεί ένας λαϊκός μύθος της Κύπρου, όπως εκείνος των Ανεράδων, να ενεργοποιήσει τη σύγχρονη εμπειρία της Αρχαιότητας μέσα σε μουσειακά και αρχαιολογικά περιβάλλοντα.

Η πρόταση εδράζεται σε σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται το μουσείο όχι ως στατικό χώρο παρουσίασης αντικειμένων, αλλά ως δυναμικό πεδίο εμπειρίας, συμμετοχής και νοηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, το σώμα αντιμετωπίζεται ως φορέας μνήμης, γνώσης και πολιτισμικής εμπειρίας, ενώ η κίνηση λειτουργεί ως μέσο ερμηνείας και επανανοηματοδότησης του αρχαιολογικού υλικού.

Η Ανεράδα, ως μυθική μορφή που κινείται ανάμεσα στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό, λειτουργεί εδώ ως ενδιάμεσος συμβολικός άξονας: ένα οριακό ον που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, το υλικό με το άυλο, την ιστορική αφήγηση με τη βιωματική εμπειρία. Η παρουσία της σε αρχαιολογικούς τόπους της Λάρνακας επιδιώκει να ενεργοποιήσει τον χώρο όχι ως «σκηνικό», αλλά ως ενεργό συνομιλητή.

Παιδαγωγικό και θεωρητικό πλαίσιο Engram Kokoro

Τα εργαστήρια βασίζονται σε ενσώματες, βιωματικές και πολυτροπικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αντλώντας στοιχεία από τη δημιουργική κίνηση, τη σωματική αφήγηση και τη σύγχρονη παιδαγωγική του πολιτισμού.

διερευνήσουν το σώμα ως εργαλείο μάθησης και ερμηνείας,

συνδεθούν με τον αρχαιολογικό χώρο μέσω της κίνησης και της φαντασίας,

αναπτύξουν προσωπικές και συλλογικές αφηγήσεις που γεφυρώνουν τον μύθο με την ιστορική μνήμη.

Η ζωντανή μουσική, ειδικά σχεδιασμένη για κάθε εργαστήριο, λειτουργεί ως ισότιμος παιδαγωγικός και καλλιτεχνικός παράγοντας, ενισχύοντας τη σχέση ήχου, ρυθμού, σώματος και χώρου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των εργαστηρίων

Λάρνακα | Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας

14 Μαρτίου 2026

Για παιδιά νηπιαγωγείου: 15.00 - 16.30

25 Απριλίου 2026

Για παιδιά δημοτικού: 15.00 - 16.30

Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας

16 Μαΐου 2026

Για ενήλικες: 16.00 - 17.30

23 Μαΐου 2026

Για παιδιά με γονείς: 16.00 - 17.30

Πάφος | Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου

17 Μαΐου 2026

Για παιδιά με γονείς: 12.30 - 14.00

7 Ιουνίου 2026

Για παιδιά νηπιαγωγείου: 10.30 - 12.00=

Για παιδιά δημοτικού: 12.30 - 14.00