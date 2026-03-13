Δημοσιεύθηκε 13.03.2026 12:56
Η επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26

Ένα κάλεσμα στην καλλιτέχνιδα Μύριαμ Γκατ με το εργαστήρι (un)spelling στις 28 Μαρτίου

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει την επόμενη συμμετοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Πρόκειται για ένα κάλεσμα στην καλλιτέχνιδα Μύριαμ Γκατ με το εργαστήρι (un)spelling στις 28 Μαρτίου. Το (un)spelling είναι ένα εργαστήρι για να σκεφτούμε την γλώσσα ως κάτι απτό που μπορεί να δημιουργηθεί και να αναδημιουργηθεί. Προτείνει μια πράξη σκόπιμης εκκένωσης του εαυτού από τη γλώσσα, για να μπορέσουμε να τη μεταμορφώσουμε και να την δεχτούμε εκ νέου. Το εργαστήρι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του residency Shifting Shores στο Hür Adalar.

Πληροφορίες

28.03 | 17:00 – 19:00

Δήλωση συμμετοχής: 99174923

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός

Το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν

Σημείωση: κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν αμύγδαλα. Τα άτομα με αλλεργία στα αμύγδαλα θα πρέπει να είναι προσεκτικά.

Mε την στήριξη του προγράμματος VAHA. Shifting Shores Project implemented by Famagusta New Museum, Center of Performing Arts MITOS, Famagusta Walled City Association, Hür Adalar and HIŠA! as part of the VAHA Programme. VAHA is an initiative of Anadolu Kültür and zusa, funded by Stiftung Mercator and the European Cultural Foundation.

