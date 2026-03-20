«Καράβι στο Βουνό»: Ποιήματα που ταξιδεύουν στον λόφο της γνώσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 08:07

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης 2026, η Ομάδα Προβολής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ομάδα Εκδηλώσεων, διοργανώνουν μια ξεχωριστή δράση με τίτλο: «Καράβι στο Βουνό», προσκαλώντας την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό σε ένα συμβολικό ταξίδι στον κόσμο της ποίησης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 – 22 Μαρτίου στον χώρο της Βιβλιοθήκης, τον «Λόφο της Γνώσης», μετατρέποντας το καθημερινό περιβάλλον μελέτης σε ένα δημιουργικό λιμάνι λογοτεχνίας και έμπνευσης.

Στο πλαίσιο της δράσης, ποιήματα από την κλασική και σύγχρονη ελληνική αλλά και παγκόσμια λογοτεχνία θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της Βιβλιοθήκης, διπλωμένα σε μορφή χάρτινων καραβιών. Φοιτητές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να «ανακαλύψουν» αυτά τα ποιητικά καράβια, να τα ξεδιπλώσουν και να ταξιδέψουν μέσα από τους στίχους τους.

Κάθε αναγνώστης μπορεί να κρατήσει το ποίημα για όσο χρόνο επιθυμεί και να το πάρει μαζί του ή, εναλλακτικά, να το διπλώσει ξανά σε μορφή καραβιού και να το αφήσει στη θέση του για τον επόμενο «ταξιδιώτη» της ποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια αλυσίδα ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης της ποιητικής εμπειρίας μέσα στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, αφήνοντας το δικό τους αγαπημένο ποίημα, επίσης διπλωμένο σε χάρτινο καραβάκι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης. Έτσι, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός συλλογικού «στόλου» ποιημάτων που θα συνεχίσει να ταξιδεύει από αναγνώστη σε αναγνώστη.

Όλο το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο χαρτί, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ανακυκλωθεί εκ νέου, ενισχύοντας το μήνυμα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ομάδας Προώθησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με το αναγνωστικό κοινό, καθώς και την καλλιέργεια και προώθηση της λογοτεχνικής παιδείας και της φιλαναγνωστικής κουλτούρας. Την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει ο συνεργάτης της Ομάδας Προώθησης, Ποιητής και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σταύρος Ξ. Πέτρου.