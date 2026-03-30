«HUMAN NATURE»: Έκθεση Κεραμικής της Χριστιάνας Χαραλάμπους στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 16:00

Η «Human Nature» είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Χριστιάνας Χαραλάμπους, που συγκεντρώνει μια επιλογή από πρόσφατα έργα τα οποία διερευνούν το πολύπλοκο και το ευάλωτο της ανθρώπινης παρουσίας. Κινούμενα ανάμεσα στο ένστικτο και τη συνείδηση, την ευθραυστότητα και την ανθεκτικότητα, τα έργα προσεγγίζουν την ανθρώπινη φύση ως κάτι ρευστό, που διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από την εμπειρία, τον χρόνο και μια προσεκτική αλληλεπίδραση με την ύλη. Εμπνευσμένη από τους ρυθμούς και τα χρώματα της φύσης, η συλλογή εξερευνά την ευθραυστότητα της ανθρώπινης μορφής σε διάλογο με το διαχρονικό αποτύπωμα του φυσικού κόσμου.

Η Χριστιάνα Χαραλάμπους είναι Κύπρια εικαστικός, το έργο της οποίας εμπνέεται από τις υφές του περιβάλλοντός της και τις αποχρώσεις της ανθρώπινης μορφής. Απόφοιτος του UAL, Camberwell College of Arts του Λονδίνου, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις, εξελίσσοντας μια εικαστική γλώσσα που εκτείνεται τόσο στην κεραμική όσο και στη ζωγραφική.

Σήμερα, η Χριστιάνα διατηρεί το εργαστήριό της στη Λάρνακα, όπου διδάσκει ζωγραφική και κεραμική. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και την Ευρώπη. Η έκθεση «Human Nature» αποτελεί την πρώτη της ολοκληρωμένη ατομική παρουσίαση.

Εγκαίνια από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελο Χατζηχαραλάμπους την Παρασκευή, 3 Απριλίου στις 19:30 στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

Ώρες επισκέψεων:

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. & 4.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ. Σάββατο:10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 3 - 21 Απριλίου 2026

Όλα τα έργα κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της γκαλερί: www.gallerykypriakigonia.com.cy

Διεύθυνση: Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Σταδίου 45, 6020 Λάρνακα, Κύπρος.

Τηλ: +357 24 621109 / Κιν: +357 99564131 / Φαξ: +357 24 629198

Εmail: kypriaki.gonia@cytanet.com.cy