«Νοσταλγία – Nostalgia»: Έκθεση κεραμικής της Σίλια Ποτούδη Μακφέρσον στη γκαλερί Αποκάλυψη

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 16:00

Τα αγγεία της Σίλιας έχουν αναγνωρίσιμες όψεις, αλλά δεν έχουν καμία χρηστική αξία· λειτουργούν στον χώρο ως αφηρημένα γλυπτά.

Η γη μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό, η αρχαία ελληνική και κυπριακή κεραμική ειδικότερα, η εποχή του χαλκού με την γεωμετρική διακόσμηση είναι τα κύρια στοιχεία που οδηγούν την Σίλια Ποτούδη Μακφέρσον στην δημιουργία των εκπληκτικών αγγείων, κυρίως μεγάλων διαστάσεων που παρουσιάζει στην έκθεση της.

Τα έργα έχουν όλα τα γήινα χρώματα που πηγάζουν από την γη και αυτό το πετυχαίνει με υγρό πηλό και φυσικά χρώματα. Μέσα από τις παραδοσιακές αρχές η Σίλια καταφέρνει να δημιουργήσει σύγχρονα, μοντέρνα έργα γλυπτικής με λιτή, καθαρή γραμμή και απλοϊκές φόρμες.

Η καλλιτέχνης έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αφρική, στην Κένυα, όπου έμαθε τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής του τόπου. Επίσης, η φιλοσοφία της ιαπωνικής τέχνης wabi sabi, που εξυμνεί τη φύση όπως είναι με τις «ατέλειες», αποτελεί τον άξονα αναφοράς για τα γλυπτά της καλλιτέχνιδας.

Στόχος της είναι η δουλειά της με τα κεραμικά να ενώνει εποχές και έθνη, δίνοντας σύγχρονη έκφραση στην παραδοσιακή φιλοσοφία.

Όλα τα έργα είναι κατασκευασμένα στο χέρι και χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά. Κάποιες φορές χρησιμοποιεί τον τροχό για να αρχίσει ή να ολοκληρώσει ένα έργο. Αποφεύγει τα υαλώματα και διατηρεί τη φυσική ματ αίσθηση του γυμνού πηλού. Συχνά, στα έργα χαράσσονται γεωμετρικά σχήματα και γραμμώσεις.

Τα αγγεία της Σίλιας έχουν αναγνωρίσιμες όψεις, αλλά δεν έχουν καμία χρηστική αξία· λειτουργούν στον χώρο ως αφηρημένα γλυπτά.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 22 Απριλίου στις 19:30 και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου 2026.

«Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη Μακφέρσον

Διάρκεια: 22 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη- Παρασκευή: 11:00 - 13:00 & 16:00 - 19:00 & Σάββατο: 11:00 – 13:00

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη [Χυτρών 30, 1075 Λευκωσία]

Περισσότερες πληροφορίες στο: 22300150