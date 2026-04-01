Κοινοτικές ιστορίες χορού | Συμμετοχικό εργαστήρι χορού και δημιουργίας

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 15:05

Οι Κοινοτικές Ιστορίες Χορού, με την επιμέλεια και οργάνωση της Flock Collective συνεχίζουν το ταξίδι τους - μετά τα Φιλιατρά και το Ηράκλειο πετάνε για Κύπρο. Τρίτη στάση η Λευκωσία, με την υποστήριξη της Στέγης Χορού Λευκωσίας.Ένα μοναδικό εργαστήρι που συνδυάζει την κίνηση, τη γραφή, πρακτικές performance.

Σύγχρονες πρακτικές διευρυμένης χορογραφίας, δραματουργίας και πολυτροπικής δημιουργίας γίνονται όχημα για να συνθέσουμε και να αφηγηθούμε ατομικές και συλλογικές ιστορίες, μέσα από τις εμπειρίες μας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε: ενήλικες όλων των ηλικιών και διαφορετικών εμπειριών (επαγγελματίες, ερασιτέχνες, με λίγη ή καθόλου εμπειρία) που θέλουν να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα μέσα από τον χορό και τη γραφή. Απευθύνεται επίσης σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία και περιορισμούς κίνησης. Δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρασκευή 24/4

10:00-13:00

Σάββατο 25/4

16:00-19:00

Κυριακή 26/4

16:00-19:00 εργαστήριο,

19:15-20:00 μοίρασμα*

Χώρος: Στέγη Χορού Λευκωσίας, Παρθενώνος 25, Nicosia 1105

Δωρεάν συμμετοχή | Προαιρετική οικονομική συνεισφορά για την υποστήριξη της βιωσιμότητας του προγράμματος

Δηλώσεις συμμετοχής (μέχρι Πέμπτη 16/4): https://forms.gle/zbW37jKiQT7emoCp7

*Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο, θεμιτή η παρουσία σε τουλάχιστον 2 από τις 3 συναντήσεις. Την Κυριακή 26/4, στις 19.15 - 20.00 για την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, μοιραζόμαστε τη διαδικασία μας με φίλους με τη μορφή μία ανοιχτής έκθεσης.