Οι ταινίες που θα προβληθούν στο Cyprus Film Days για Παιδιά και Νεαρά Άτομα

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 14:45

Οι προσεκτικά επιλεγμένες διεθνείς ταινίες αποτελούν και φέτος τον πυρήνα του Τμήματος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ιστορίες που συνομιλούν άμεσα με τις εμπειρίες, τις αγωνίες και τα όνειρα της νέας γενιάς.

Από τις 18 έως τις 24 Απριλίου, σε Λευκωσία και Λεμεσό, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια δυνατή επιλογή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή επιλογή εστιάζει στη δύναμη της προσωπικής φωνής και της συλλογικής διεκδίκησης, αναδεικνύοντας το θάρρος των νέων ανθρώπων να ορίζουν τη δική τους ταυτότητα μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο προσδοκίες και προκλήσεις. Μέσα από ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης, οι ήρωες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρά τους και τις κοινωνικές πιέσεις, υπενθυμίζοντας ότι η επιμονή, η αλληλεγγύη και η πίστη στον εαυτό μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο το άτομο όσο και την κοινότητα.

Οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στον Κινηματογράφο K Cineplex Prime στη Λευκωσία. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Οι μεγάλου μήκους ταινίες

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται τρεις ξεχωριστές ταινίες μεγάλου μήκους που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της εφηβείας και της μετάβασης στην ενηλικίωση.

Το σύγχρονο δράμα «Sisterhood (HLM Pussy)» (15+) της Nora El Hourch (Γαλλία– Μαρόκο, 2023) ανοίγει με έντονο τρόπο τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία, τη συναίνεση, τη γυναικεία αλληλεγγύη και τα όρια της δημόσιας καταγγελίας στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας στην ανεξέλεγκτη δύναμη και τους κινδύνους της ψηφιακής έκθεσης για μια νέα γενιά που μεγαλώνει στη σκιά του #MeToo. Τρεις αχώριστες έφηβες έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας πράξης που ξεφεύγει από τον έλεγχό τους όταν η μία τους πέφτει θύμα σεξουαλικής επίθεσης και αποφασίζουν να δημοσιεύσουν στα social media ένα βίντεο καταγγέλλοντας τον θύτη.

Στο «DJ Ahmet» (Κ) του Georgi M. Unkovski (Κροατία, Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, 2024), ένας 15χρονος βοσκός, που ζει σε συντηρητικό περιβάλλον στα Βαλκάνια, παλεύει ανάμεσα στις οικογενειακές προσδοκίες και το όνειρό του να γίνει DJ, σε μια ταινία για την ελευθερία, την επιθυμία φυγής και τη δύναμη της προσωπικής επιλογής. Τιμήθηκε με το βραβείο Ecrans Juniors στο Φεστιβάλ των Καννών 2025.

Η ταινία «The Midsummer’s Voice» (Κ) της Yudi Zhang (Κίνα, 2024) εστιάζει στην εύθραυστη και αγωνιώδη περίοδο της εφηβείας μέσα από έναν μαθητή της Όπερας του Πεκίνου, ο οποίος βλέπει τη φωνή –και το μέλλον του– να αλλάζει, σε μια ιστορία για την ταυτότητα, την πίεση της παράδοσης και την ανάγκη αυτοπροσδιορισμού. Η φωνή του Σουν «σπάζει», γεγονός που απειλεί την καριέρα του σε μια απαιτητική τέχνη. Παράλληλα, το κρίσιμο καλοκαίρι, συνδέεται φιλικά με δύο ανταγωνιστές του.

Οι ταινίες μεγάλου μήκους προβάλλονται σε Λευκωσία και Λεμεσό, με το πρόγραμμα να εκτείνεται σε διαφορετικές ημερομηνίες στους δύο χώρους. Στη Λευκωσία, στο K Cineplex Prime, οι προβολές πραγματοποιούνται από τις 18 έως τις 24 Απριλίου: η ταινία «Sisterhood (HLM Pussy)» προβάλλεται το Σάββατο 18 Απριλίου στις 7μ.μ., το «DJ Ahmet» την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 7μ.μ. και το «The Midsummer’s Voice» την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 7μ.μ. Αντίθετα, στη Λεμεσό, στο Θέατρο Ριάλτο, οι προβολές συγκεντρώνονται σε μία ημέρα, την Κυριακή 19 Απριλίου, όπου το «DJ Ahmet» προβάλλεται στις 11π.μ. και το «The Midsummer’s Voice» στις 3μ.μ.

Μικρού μήκους & διεθνή προγράμματα

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από επιλεγμένες ενότητες ταινιών μικρού μήκους που δίνουν βήμα σε νέους δημιουργούς από την Ευρώπη.

Ξεχωρίζουν τα Carte Blanche προγράμματα από Γαλλία, Τσεχία και Ελλάδα (Κ), σε συνεργασία με διεθνή φεστιβάλ και φορείς, παρουσιάζοντας μαθητικές και νεανικές δημιουργίες που αποτυπώνουν με φρεσκάδα και ειλικρίνεια τον κόσμο των νέων.

Carte Blanche, Γαλλία: Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου FIFE στο Εβρέ (Festival International du Film d’Éducation), προβάλλονται οι ταινίες «Once Upon a Time in a Waste», «Multijoueur», «Bulles», «Looking for Elena», «How to Make a Friend» και «The Shyness of Trees». Χώρος: K Cineplex Prime, Σάββατο 18 Απριλίου, 6μ.μ.

Carte Blanche, Τσεχία: Σε συνεργασία με το Κέντρο Κινηματογράφου της Τσεχίας προβάλλονται οι ταινίες «From Play to Play» και «Screener». Χώρος: K Cineplex Prime, Πέμπτη 23 Απριλίου, 6.40μ.μ.

Carte Blanche, Ελλάδα: Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους (Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio) προβάλλονται οι ταινίες «The Ball is Mine», «I am a Woman», «Ο μύθος των Ανιγρίδων Νυμφών» και «Coffee Break». Χώρος: K Cineplex Prime, Παρασκευή 24 Απριλίου, 6μ.μ.

Παράλληλα, η μικρού μήκους ταινία «Arezou» της Sophia Kiapos (Ιράν, 2026) εστιάζει σε ένα 11χρονο κορίτσι και μεταφέρει το κοινό σ’ ένα υπόγειο μάθημα μπαλέτου στο μεταεπαναστατικό Ιράν. Μια συγκινητική ιστορία για την ελευθερία, τη μνήμη και τη δύναμη της τέχνης ως πράξη αντίστασης. Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Κυριακή 19 Απριλίου, 11π.μ.

Το πρόγραμμα προβολών κάθε ημέρας ξεκινά με τις ταινίες που θα διακριθούν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά της νέας γενιάς δημιουργών της Κύπρου.

Το Τμήμα για Παιδιά και Νεαρά Άτομα εντάσσεται στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Πληροφορίες για τα εργαστήρια, τον διαγωνισμό και τις προβολές:

